Grupa Stock Spirits sfinalizowała dwa przejęcia. Pierwszym z nich jest zakup Société Dugas, firmy rozwijającej marki i partnera dystrybucyjnego dla alkoholi premium i super premium we Francji. Drugą jest zakup Clan Campbell od Pernod Ricard, jednej z wiodących marek w segmencie 12-letniej Scotch blended whisky we Francji.

Stock Spirits sfinalizował przejęcie szkockiej whisky Clan Campbell i francuskiej Grupy Dugas. / fot. Kuba

Stock Spirits sfinalizował przejęcie szkockiej whisky Clan Campbell i francuskiej Grupy Dugas

Jak już informowaliśmy na portalu, wiosną tego roku Grupa Stock Spirits negocjowała zakup marki Clan Campbell Blended Scotch Whisky od Pernod Ricard. Teraz doszło do finalizacji. Obie transakcje stanowią dla Stock Spirits ważny krok w realizacji strategii rozwoju w Europie. Umożliwiają one wejście na nowe rynki w Europie Zachodniej oraz do nowej dla firmy, dynamicznej kategorii whisky.

Stock Spirits będzie rozwijał portfolio Dugas, dodając do niego whisky Clan Campbell i wybrane marki z własnej oferty. Wzmocni to pozycję i zasięg Dugas w handlu nowoczesnym i w Horeca we Francji. Dugas będzie kontynuować działalność, wykorzystując doświadczenie w budowaniu marek premium w kategorii rumu i whisky dzięki unikalnemu dostępowi do kanałów "cavists" i on-trade. Będzie również kontynuować swój model biznesowy z kupcami win.

"Cieszymy się, że sfinalizowaliśmy dwie duże transakcje z grupą Dugas i Clan Campbell. Będą one silnymi motorami naszej ekspansji w Europie Zachodniej, a zwłaszcza we Francji. Dzięki rozszerzeniu swojej oferty Dugas wzmocni pozycję w handlu nowoczesnym i Horeca. Z kolei Stock Spirits skorzysta z sieci dystrybucji Dugas dla wybranych marek z własnego portfolio" - mówi prezes Stock Spirits Jean-Christophe Coutures.

Stock Spirits kupił Polmos Bielsko-Biała

Oprócz przejęcia grupy Dugas i Clan Campbell Stock Spirits sfinalizował niedawno transakcję zakupu Polmos Bielsko-Biała, specjalizującego się w produkcji wysokiej jakości wódek czystych i smakowych. Transakcja uzupełni portfolio Stock Spirits w segmencie wódki w Polsce w kategoriach mainstream i premium. Marki premium Polmos Bielsko-Biała będą również znaczącym motorem eksportu wódki premium w Europie, a zakład produkcyjny należący do Polmosu zapewni Grupie dodatkowe moce produkcyjne. Spółka jest również w trakcie finalizacji zakupu Borco-Marken-Import Matthiesen z siedzibą w Hamburgu, producenta i dystrybutora międzynarodowych marek alkoholi w Niemczech, w tym kultowej Sierra Tequila.

Dodajmy, że Stock Spirits jest jednym z wiodących producentów napojów alkoholowych w Europie, o 140-letnim doświadczeniu i ugruntowanej pozycji w segmencie wódek smakowych i czystych. Oferuje portfolio 70 wysokiej jakości marek dostępnych w ponad 50 krajach na świecie. Grupa zatrudnia ponad 1200 pracowników i posiada sześć zakładów produkcyjnych.

"Nasza inwestycja w Stock Spirits zakłada rozwój poprzez akwizycje na nowych rynkach w Europie oraz w nowych kategoriach alkoholi o wysokim potencjale wzrostowym, takich jak np. whisky. Cieszymy się, że firma czyni duże postępy w tym strategicznym kierunku. W ciągu ostatnich miesięcy Stock Spirits dokonał czterech strategicznych przejęć, rozszerzając swój zasięg geograficzny i wzmacniając portfolio. Zakup Dugas i Clan Campbell zapewni Stock Spirits przestrzeń do rozwoju na kolejnym atrakcyjnym rynku we Francji, z portfolio uzupełnionym o międzynarodową markę whisky o dużym potencjale" - podsumowuje Krzysztof Krawczyk, Partner w CVC Capital Partners.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl