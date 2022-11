Ambra ocenia, że do tej pory inflacja nie miała negatywnego wpływu na poziom sprzedaży spółki, jednak może mieć taki wpływ w dłuższej perspektywie. Spółka widzi spadek marż, spowodowany wzrostem kosztów zakupu.

Ambra: Inflacja obniża nasze marże, ale nie sprzedaż. fot. mat. pras.

Ambra: Inflacja obniża nasze marże, ale nie sprzedaż

"Dotychczas inflacja nie wpłynęła negatywnie na wyniki sprzedażowe. W dłuższej perspektywie należy jednak oczekiwać, że to będzie miało miejsce. Obserwujemy również zahamowanie +premiumizacji+ w większości kategorii rynku alkoholi. Wzrost kosztów zakupu obniżył naszą marżę, ponieważ tylko część zwiększonych kosztów została pokryta przez podwyżki cen” – powiedział Piotr Kaźmierczak, wiceprezes Ambry.



„Pomimo wysokiej inflacji, w ostatnim kwartale osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki sprzedażowe. Jest jeszcze za wcześnie, by oceniać, czy kolejny kwartał będzie równie dobry pod tym względem. Nowe produkty radzą sobie bardzo dobrze, natomiast pogorszenie nastrojów konsumentów może obniżać dynamikę sprzedaży” – dodał.

Ambra: W branży alkoholi koszty dalej rosną

Jego zdaniem, w branży alkoholowej nie widać oznak spowolnienia wzrostu kosztów.



„Niestabilne otoczenie, w tym wojna w Ukrainie, utrudnia prognozowanie zmniejszenia się presji kosztowej. Rosnące koszty gazu i energii stanowią istotny czynnik kosztotwórczy u naszych dostawców np. butelek czy opakowań" – powiedział Kaźmierczak.

Ambra nie chce zwiększać sprzedaży do dyskontów

Prezes Ambry Robert Ogór poinformował, że spółka nie planuje zwiększania sprzedaży do dyskontów.



„Niektóre z naszych głównych marek są w sieciach dyskontowych dostępne w stałej ofercie lub w akcjach promocyjnych. Nie planujemy zasadniczego zwiększenia naszej dystrybucji w tym kanale sprzedaży” – powiedział.

Ambra podała wyniki finansowe



Spółka podała w raporcie, że zysk netto j.d. Ambry w pierwszym kwartale roku obrotowego 2022/23 wyniósł 11 mln zł, czyli był na porównywalnym poziomie do zeszłorocznego. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali zysku w przedziale 7,8-9,8 mln zł.



Zysk operacyjny Ambry spadł o 3,3 proc. rdr do 19,2 mln zł, a przychody wzrosły do 188,4 mln zł z 160,4 mln zł przed rokiem. EBITDA wyniosła 26 mln zł wobec 25,7 mln zł rok wcześniej.



Analitycy spodziewali się przychodów na poziomie 182,7-184 mln zł, 16,8-18,4 mln zł EBIT i 23,2-25 mln zł EBITDA.

Sprzedaż w ujęciu ilościowym wyniosła w pierwszym kwartale 21,6 mln, czyli więcej o 6,9 proc. rdr.



Jak podała spółka, liderami sprzedaży były wina musujące Dorato i Cin&Cin w Polsce, Mucha Sekt w Czechach i Zarea w Rumunii, a dynamika wzrostu tej kategorii wyniosła 30,5 proc. Sprzedaż win spokojnych wzrosła o 16,4 proc., a największy wkład wniosły wina Winiarnia Zamojska, Fresco, Portada czy Cono Sur.



W ocenie spółki, do wzrostu sprzedaży win spokojnych przyczyniła się również odbudowa konsumpcji w gastronomii.

Ambra zwiększa sprzedaż w Polsce i regionie

Sprzedaż na rynku polskim zwiększyła się o 14,1 proc., a na zagranicznych rynkach najszybszy wzrost został osiągnięty w Czechach i Słowacji, gdzie dynamika sprzedaży wyniosła 24,7 proc. (w walucie lokalnej). Wzrost przychodów w Rumunii wyniósł 14,2 proc. (w walucie lokalnej).



Ambra ocenia, że rosnące koszty zakupu materiałów i surowców oraz dystrybucji połączone z osłabieniem kursu złotego wobec euro obniżyły rentowność zysku brutto ze sprzedaży o 2,4 punktu procentowego. Pozostałe koszty – przede wszystkim energii, mediów oraz wynagrodzeń – wzrosły o 15 proc.



"Dzięki dobrej kondycji naszych marek osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki sprzedaży. Jednak wzrost kosztów zakupu pozostaje wyzwaniem dla rentowności naszej działalności. Wprowadzone przez nas podwyżki cen sprzedaży tylko częściowo skompensowały rosnące koszty, co przełożyło się również na wyniki finansowe" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Robert Ogór.



Grupa Ambra jest producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej. Tworzące ją spółki prowadzą działalność na rynkach Polski, Czech, Słowacji i Rumunii.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl