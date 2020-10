Ambra liczy na mocne wzrosty sprzedaży win owocowych Winiarni Zamojskiej

- W kwietniu 2019 roku wprowadziliśmy te wina i sprzedaliśmy prawie pół miliona butelek. Jest to proces, który nie przebiega w sposób tak spektakularny jak premiera Cydru Lubelskiego w 2013 roku, ponieważ są to wina stające w szranki z innymi winami na półce wśród 500 innych win w hipermarketach. To też nie jest tak nagłośnione zjawisko jakim był swego czasu cydr – mówi Robert Ogór, prezes Grupy Ambra.

- Dystrybucja jest w miarę niska, więc mamy jeszcze co budować. Myślę, że możemy z tej niskiej ubiegłorocznej bazy, liczyć na dynamiczne wzrosty. Gdyby udało nam się ten wynik z zeszłego roku podwoić, to byłby bardzo dobry wynik i na to pracujemy w naszych kontaktach ze sklepami - dodaje.

Grupa Ambra jest liderem rynku wina w Polsce oraz czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej. Tworzące ją spółki prowadzą działalność na rynkach Polski, Czech, Słowacji i Rumunii.

Pod marką Centrum Wina/Distillers Limited Grupa prowadzi w Polsce największą sieć specjalistycznych sklepów winiarskich. Jest również największym dostawcą win premium do gastronomii.

Oferta Ambra opiera się z jednej strony na winach własnych marek, które są produkowane przez Grupę lub na jej zamówienie w różnych krajach świata, a z drugiej na winach importowanych od największych producentów Francji, Włoch, Hiszpanii, Bułgarii, Chile czy Australii.

Głównym akcjonariuszem Ambry (61,12% akcji) jest notowany na giełdzie we Frankfurcie niemiecki koncern Schloss Wachenheim AG – jeden z największych światowych producentów win musujących.

