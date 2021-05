Ambra: ożywienie HoReCa, stabilny wzrost i duży potencjał rynku wina

Grupa Ambra, po roku lockdownu z powodu pandemii, oczekuje w tym roku ożywienia sprzedaży win i alkoholi do kanału HoReCa. Firma spodziewa się też stabilnych wzrostów rynku wina w kolejnych latach, bo konsumpcja w Polsce ma nadal duży, długoterminowy potencjał.

Autor: Barbara Woźniak

Data: 17-05-2021, 19:45

Robert Ogór, prezes Grupy Ambra: segment sprzedaży do HoReCa odpowiadał przed pandemią za ok. 7 proc. przychodów grupy Ambra, a obecnie spadł na poziom ok. 3 proc. fot. PTWP

Pandemia spowodowała przesunięcie zakupów wina i alkoholi z kanału HoReCa do sklepów.

W czasie pandemii część osób porzuciło alkohole konsumowane typowo podczas spotkać towarzyskich jak piwo, czy wódka na rzecz bardziej spokojnych takie jak np. wina lub whisky.

Konsumpcja wina na rynku polskim rośnie nieprzerwanie od 30 lat i ma nadal duży długoterminowy potencjał dalszego wzrostu.

Odmrożona HoReCa ożywi sprzedaż alkoholi

- Lockdown rynku HoReCa przesunął konsumpcję do domu, a zakupy do sklepów. Oczekujemy w tym roku ożywienia rynku HoReCa – mówi prezes Robert Ogór.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- Pandemia spowodowała przesunięcie zakupów z HoReCa do sklepów. Jednak łączna konsumpcja nie ucierpiała i zakładamy stabilne wzrosty konsumpcji w kolejnych latach – uzupełnia wiceprezes Ambry, Piotr Kaźmierczak.

Robert Ogór mówi też, że segment sprzedaży do HoReCa odpowiadał przed pandemią za ok. 7 proc. przychodów grupy Ambra, a obecnie spadł na poziom ok. 3 proc.

- Wpływ na wynik jest więc nieznaczący. Sklepy Centrum Wina osiągnęły wzrosty sprzedaży pomimo mniejszej odwiedzalności galerii głównie dzięki lojalnym klientom naszego programu Kocham Wino. Pozostały wzrost to zwiększona sprzedaż przez sklepy spożywczy w wyniku przesunięcia wydatków konsumenckich właśnie w stronę zakupów sklepowych. Na to wszystko nałożyć należy dobre wyniki naszych marek i projektów rozwojowych w otoczeniu rynkowym – tłumaczy Robert Ogór.

- COVID - jak widać po wynikach - nie ograniczył zakresu naszych projektów rozwojowych ani aktywności w rynku. Winiarnia Zamojska, CIN&CIN Free, whisky Baczewski czy Piccolo rozwijają się dynamicznie i wraz z innymi markami będą aktywnie wspierane w okresie letnim i w kolejnych miesiącach – dodaje prezes Grupy Ambra.

Konsumpcja wina będzie rosła

W czasie pandemii część osób porzuciło alkohole konsumowane typowo podczas spotkać towarzyskich jak piwo, czy wódka na rzecz bardziej spokojnych takie jak np. wina lub whisky. Jak otwieranie się gospodarek może wpłynąć na popularność wina?

- Potwierdzamy występowanie takiego trendu. Niezależnie od tego krótkoterminowego efektu konsumpcja wina na rynku polskim rośnie nieprzerwanie od 30 lat i ma nadal duży długoterminowy potencjał dalszego wzrostu – mówi Robert Ogór.

Grupa Ambra jest liderem rynku wina w Polsce oraz czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej. Tworzące ją spółki prowadzą działalność na rynkach Polski, Czech, Słowacji i Rumunii.

DORATO, CIN&CIN, FRESCO, PICCOLO, PLISKA, CYDR LUBELSKI, ZAREA to przykłady marek, które należą do Grupy i są liderami pod względem sprzedaży w swoich segmentach rynku.

Pod marką Centrum Wina /Distillers Limited Grupa Ambra prowadzi w Polsce największą sieć specjalistycznych sklepów winiarskich, jest również największym dostawcą win premium do gastronomii.

Oferta grupy Ambra opiera się z jednej strony na winach własnych marek, które są produkowane przez Grupę lub na jej zamówienie w różnych krajach świata, a z drugiej na winach importowanych od największych producentów Francji, Włoch, Hiszpanii, Bułgarii, Chile czy Australii.

Głównym akcjonariuszem Ambry (61,12 proc. akcji) jest notowany na giełdzie we Frankfurcie niemiecki koncern Schloss Wachenheim AG, jeden z największych światowych producentów win musujących.