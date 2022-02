Ambra: podwyżki cen produktów nie pokryją w całości wzrostu kosztów

Przychody Ambry w 2022 r. mogą rosnąć mimo zauważalnych w tym roku wyzwań związanych np. ze wzrostem kosztów - ocenili przedstawiciele zarządu podczas środowego webinaru. Poinformowali, że wprowadzane przez grupę podwyżki cen produktów nie pokryją w całości wzrostu kosztów.

Przychody Ambry w 2022 r. mogą rosnąć mimo zauważalnych w tym roku wyzwań związanych np. ze wzrostem kosztów / fot. materiały prasowe

Zarząd wskazał, że kilka najbliższych kwartałów może być dla grupy trudniejszych pod względem rentowności, jest natomiast spokojny o perspektywy długoterminowe.

- Wchodzimy w 2022 r. i zawiera on dużo niewiadomych, więcej niż poprzednie lata. (...) Mamy wyraźne czynniki negatywne, obciążenia itd. Naszym głównym celem jest, aby dobrze rozwijać wyniki - powiedział prezes producenta, importera i dystrybutora win Robert Ogór.

2022 r. wyzwaniem dla producentów w branży spożywczej

- Myślę, że 2022 r. będzie wyzwaniem dla wszystkich producentów w branży spożywczej, bo czynniki kosztowe występują na każdej linii i są istotne. (...) My i wielu innych producentów dóbr konsumenckich podchodzimy z ostrożnością do reakcji konsumenta na podwyższone ceny. Łatwo o przesterowanie, dlatego postępujemy ostrożnie, by nie narazić na szwank naszych udziałów rynkowych i znaleźć równowagę pomiędzy poziomem udziałów rynkowym a rentownością - powiedział wiceprezes Piotr Kaźmierczak.

Prezes ocenił, że perspektywy długo- i średnioterminowe grupy wydają się dobrze ugruntowane i pozytywne, natomiast ten rok jest pełen wyzwań i obciążeń - w tym dotyczących bilansu siły nabywczej konsumentów.

- Widzimy to już na obniżających się wskaźnikach dynamiki rynkowej, bo o ile za cały rok kalendarzowy mówimy o 4 proc. wzrostu wartości rynku wina, to już wyniki grudniowe pokazały nam obniżenie tej dynamiki - a w przypadku win stołowych wręcz wypłaszczenie. Nadal rosną niektóre kategorie, jak wina musujące, whisky, natomiast wyraźnie obserwowany jest spadek dynamiki rynkowej na całym szerokim rynku i to widzieliśmy już w grudniu - powiedział Ogór.

Dodał, że do presji kosztowej dotyczącej np. dynamiki wynagrodzeń doszły w ostatnim okresie podwyżki cen na rynkach surowcowych i rynkach energii, a wprowadzane przez Ambrę podwyżki cen nie pokrywają w całości oczekiwanego bilansu rosnących kosztów.

- Szukamy konsensusu pomiędzy cenami produktów a popytem konsumenckim - ocenił prezes.

Prezes Ogór ocenił rynek wina w Polsce

Wiceprezes dodał, że kilka kwartałów może być dla Ambry trudniejszych i rentowność może być niższa, ale istotny jest długoterminowy poziom rentowności.

- O ile nie jesteśmy zatroskani o długoterminowy poziom rentowności, to wydaje się, że najbliższe kilka kwartałów pod tym względem może być trudnych, ale bierzemy pod uwagę, że to najlepszy sposób postępowania w trosce o długoterminową wartość firmy - ocenił Kaźmierczak.

Prezes Robert Ogór poinformował, że więcej o pierwszych reakcjach na podwyżki będzie wiadomo po świętach wielkanocnych, a kilka kolejnych kwartałów może być zróżnicowanych.

- Okres pierwszego kwartału może być nacechowany dużą wstrzemięźliwością z powodu niepewnych budżetów domowych, później nastąpi adaptacja budżetów - dodał.

Powiedział, że bilans obciążeń, jeśli chodzi o konsumpcję, w nieco mniejszym stopniu dotyczy rynków zagranicznych.

- Liczymy, że nadal nasze przychody w tym roku wyzwań mogą rosnąć. Nie składamy broni - dodał prezes.

W całym pierwszym półroczu 2021/22 Ambra odnotowała 465,9 mln zł przychodów (wzrost 20,2 proc. rdr), 45,7 mln zł zysku netto j.d. (wzrost o 30,5 proc. rdr), 74,3 mln zł EBIT (wzrost o 27,6 proc. rdr).

Przychody ze sprzedaży na największym rynku działalności grupy, czyli w Polsce wzrosły o 17,4 proc. - ponad czterokrotnie przewyższając wzrost rynku wina. Wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych był jeszcze szybszy i wyniósł w Czechach i Słowacji 22,9 proc. a w Rumunii 24,1 proc. (w walutach lokalnych).

Rentowność marży ze sprzedaży wzrosła o 0,7 punktu procentowego głównie z uwagi na zwiększony udział produktów premium. Nieco niższy wzrost rentowności zysku brutto ze sprzedaży, o 0,2 punktu procentowego, był efektem zwiększonych wydatków marketingowych.

W pierwszym półroczu 2021/2022 r. nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 11 mln zł i obejmowały głównie kontynuację modernizacji zakładu produkcyjnego w Woli Dużej, której celem jest dalsze podnoszenie jakości produktów oraz zwiększenie wydajności i efektywności produkcji. Rozpoczęty został również proces modernizacji drugiego zakładu grupy w Bukareszcie.

Zapowiadaliśmy wydatki na poziomie ok. 25 mln zł rocznie. W pierwszym półroczu wydaliśmy 11 mln zł, do dziś to ok. 15 mln zł, więc wygląda na to, że nie w całości zrealizujemy ten plan 25 mln zł. Częściowo jest to związane z tym, że nasza inwestycja w farmę fotowoltaiczną opóźniła się o kilka miesięcy - powiedział wiceprezes.