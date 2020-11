Ambra przewiduje 5-proc. roczny wzrost rynku wina w Polsce

"Dotychczas rynek wina nie reagował negatywnie na pandemię i utrzymał dynamikę zbliżoną do długoletniej średniej. Dlatego uważamy, że to tempo wzrostu nie jest zagrożone w najbliższych miesiącach" - powiedział Kaźmierczak pytany, czy mimo pandemii rynek wina dalej ma szansę rosnąć 5 proc. rocznie.



W czwartek Ambra, która zajmuje się produkcją, importem i dystrybucją win i innych alkoholi w Europie Środkowo-Wschodniej, opublikowała wyniki za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.



Przychody grupy wzrosły o 12,4 proc. do 140,7 mln zł. W tym okresie najszybciej rosła sprzedaż alkoholi wysokoprocentowych i win spokojnych, a dynamikę sprzedaży zwiększyły przejęte w poprzednim roku obrotowym czeskie spółki.



EBIT zwiększył się o 32,3 proc. do wyniósł 11,1 mln zł. Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł o 47,2 proc. do 5,4 mln zł.



Wiceprezes nie wykluczył podwyżek cen produktów, jeśli utrzyma się wysoki kurs euro wobec złotego.



"Kurs EURO-PLN był ważnym czynnikiem spadku rentowności marży brutto ze sprzedaży. Jeżeli taka sytuacja utrzyma się również po zmniejszeniu skali pandemii, rozważymy podwyżki cen" - powiedział.



Rentowność marży ze sprzedaży Ambry w pierwszym kwartale roku obrotowego 2020/2021 spadła o 2,9 pkt. proc.



Kaźmierczak powiedział, że oczekiwany poziom tegorocznych wydatków inwestycyjnych grupy to około 16-18 mln zł.



W roku 2019/2020 wydatki na inwestycje grupy wyniosły ponad 34 mln zł i były blisko dwukrotnie wyższe niż w poprzednim roku. Ambra modernizowała jedną z linii produkcyjnych w zakładzie w Woli Dużej. Przejęła brakującą połowę praw do marek Pliska i Słoneczny Brzeg. W Czechach sfinalizowała trzy akwizycje spółek dające podstawy do budowy organizacji sprzedaży win i alkoholi premium oraz zakupiła markę Sange de Taurwin w Rumunii.



Prezes Ambry Robert Ogór zapowiedział w czwartek rozwój sieci sklepów, w mniejszych formatach.



"Planujemy rozwój sieci sklepów w formatach mniejszych tzw. przyulicznych, jak również współpracę ze sklepami niezależnymi. Sklep znajdujący się przy naszej siedzibie na ul. Puławskiej jest jednym z najlepiej sprzedających sklepów naszej sieci" - powiedział.



Ambra pod marką Centrum Wina/Distillers Limited prowadzi w Polsce 31 sklepów specjalistycznych oraz sprzedaż do 1.500 punktów gastronomii.

