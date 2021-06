Ambra stawia na zeroemisyjność. Uruchomi farmę fotowoltaiczną

Grupa Ambra podpisała w maju 2021 roku umowę na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW dla swojej winiarni w Woli Dużej koło Biłgoraja. Ambra planuje uruchomienie farmy fotowoltaicznej na wiosnę 2022 r.

Autor: BW

Data: 01-06-2021, 14:27

Robert Ogór, prezes Grupy Ambra: Ambra planuje uruchomienie farmy fotowoltaicznej na wiosnę 2022 r. fot. Ambra

Budowa farmy fotowoltaicznej jest ważnym elementem realizacji strategii zrównoważonego rozwoju Ambra przyjętej na lata 2020-2025. Strategia zakłada zmniejszenie negatywnego wpływu działalności Ambra na środowisko.

Ambra planuje uruchomienie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW na wiosnę 2022 roku, a następnie jej rozbudowę do mocy do 2 MW.

Farma fotowoltaiczna w Woli Dużej dołączy do funkcjonującej już instalacji na dachu warszawskiego biura Ambra od, która funkcjonuje od sierpnia 2019 i pokrywa znaczącą część zapotrzebowania biura na energię elektryczną.

- Naszym celem jest uczynienie z Ambra firmy neutralnej dla środowiska w zakresie emisji dwutlenku węgla. Budowa farmy fotowoltaicznej to pierwszy etap przyjętego programu. Zrównoważenie wpływu naszej spółki na jej otoczenie uważamy za ważny cel. W ten sposób Ambra, jako lider rynku, aktywnie włącza się w rosnący trend społeczny i gospodarczy. Podążając za ambitnymi celami organizacji handlowych, oczekiwaniami konsumentów oraz wielu inwestorów, realizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju będzie wspierać również osiąganie celów biznesowych i wzrost wartości Grupy Ambra – mówi Robert Ogór, Prezes Grupy Ambra.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Budowa farmy fotowoltaicznej jest ważnym elementem realizacji strategii zrównoważonego rozwoju Ambra przyjętej na lata 2020-2025. Strategia zakłada zmniejszenie negatywnego wpływu działalności Ambra na środowisko, a jednym z głównych celów strategii jest redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Ambra planuje uruchomienie farmy fotowoltaicznej na wiosnę 2022 r.

Ambra planuje uruchomienie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW na wiosnę 2022 roku, a następnie jej rozbudowę do mocy do 2 MW. Instalacja będzie budowana przez Quanta Energy S.A. – jednego z liderów rynku energetyki słonecznej w Polsce.

Farma fotowoltaiczna w Woli Dużej dołączy do funkcjonującej już instalacji na dachu warszawskiego biura Ambra od, która funkcjonuje od sierpnia 2019 i pokrywa znaczącą część zapotrzebowania biura na energię elektryczną.

Grupa Ambra jest liderem rynku wina w Polsce oraz czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej. Tworzące ją spółki prowadzą działalność na rynkach Polski, Czech, Słowacji i Rumunii. DORATO, CIN&CIN, FRESCO, PICCOLO, PLISKA, CYDR LUBELSKI, ZAREA to przykłady marek, które należą do Grupy i są liderami pod względem sprzedaży w swoich segmentach rynku. Pod marką CENTRUM WINA/DISTILLERS LIMITED Grupa AMBRA prowadzi w Polsce największą sieć specjalistycznych sklepów winiarskich, jest również największym dostawcą win premium do gastronomii.

Oferta AMBRA opiera się z jednej strony na winach własnych marek, które są produkowane przez Grupę lub na jej zamówienie w różnych krajach świata, a z drugiej na winach importowanych od największych producentów Francji, Włoch, Hiszpanii, Bułgarii, Chile czy Australii.

Strategia rozwoju Grupy zakłada zwiększanie wartości spółki i jej marek poprzez umacnianie pozycji lidera rosnącego rynku wina w Europie Środkowej i Wschodniej.

W czerwcu 2005 r. AMBRA zadebiutowała na GPW. Jej głównym akcjonariuszem (61,12% akcji) jest notowany na giełdzie we Frankfurcie niemiecki koncern Schloss Wachenheim AG – jeden z największych światowych producentów win musujących.