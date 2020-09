Ambra utrzyma 20 mln zł inwestycji, rozszerzy kanały dystrybucji i liczy na wzrost przychodów powyżej rynku

- Jeśli chodzi o przychody to chcemy rosnąć szybciej niż rynek i do tej pory nam się to udaje, wiec niezmiennie naszym celem jest wygrywanie z rynkiem, taką mamy ambicję. Jednak liczba czynników nieprzewidywalnych dramatycznie wzrosła i warto się przygotować i reagować na zmieniającą się sytuację – powiedział prezes zarządu Robert Ogór.

- Myślę, że ostrożnie podchodzimy do prognoz czy szacowania wpływu zarówno sytuacji epidemiologicznej jak i gospodarczej na nasze wyniki i raczej jesteśmy przygotowani na stosunkowo umiarkowane nastroje konsumenckie - dodał wiceprezes zarządu, Piotr Kaźmierczak.

- W zakresie aktywów trwałych, CAPEX, który w 2019/2020 roku wyniósł 20 mln zł, będzie utrzymany, ale w tym roku nie planujemy kolejnych akwizycji i wydaje nam się, że nie mamy takich projektów, które byłyby możliwe do sfinalizowania w kolejnym roku obrotowym – powiedział też Piotr Kaźmierczak.

Robert Ogór dodał zaś, że Ambra chce też rozszerzyć kanały dystrybucji, bowiem COVID-19, zamrożenie HoReCa i zamknięcie galerii handlowych wpłynęło negatywnie na sklepy Centrum Wina i Distillers Limited. Ambra buduje obecnie sieć partnerską z różnymi partnerami i w najbliższych miesiącach możliwość zakupu win grupy Ambra w programie Kocham Wino zostanie rozszerzona o nowe partnerskie placówki, ale niekoniecznie w formacie franczyzowym.

Ambra planuje również w tym roku obrotowym kilka otwarć sklepów Centrum Wina/Distillers Limkited w formacie pozagaleryjnym. Obecnie spółka prowadzi sieć 31 sklepów specjalistycznych Centrum Wina/Distillers Limited.

Ambra liczy także na dynamiczne wzrosty projektu Winiarnie Zamojskie, czyli produkcji i sprzedaży win owocowych, co rozpoczęła w kwietniu 2019 roku.

Ambra ocenia też, że COVID-19 nie wyhamował wzrostowego trendu na rynku rynku wina w Polsce i nie zmniejszyły się też trendy premiumizacji w branży alkoholi. Spadł za to rynek cydru, ale Ambra i jej Cydr Lubelski zwiększyła udział w tym rynku.

