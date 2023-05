Alkohole i używki

Ambra w formie. Wzrost kwartalnych przychodów i zysku netto

Grupa Ambra, producent i dystrybutor win, opublikowała raport za trzeci kwartał roku obrotowego 2022/2023. W tym czasie przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o 22,0% do 158,8 mln zł, a zysk netto wyniósł 2,6 mln zł w porównaniu do 0,5 mln zł straty przed rokiem. Natomiast EBIT wzrósł do 6,9 mln zł z 1,1 mln zł.

