Ambra z powodu pandemii spodziewa się spowolnienia wzrostu rynku wina w Polsce

"Do tej pory negatywny wpływ pandemii polega głównie na znacznym ograniczeniu sprzedaży do gastronomii oraz w sklepach specjalistycznych Centrum Wina/Distillers Limited. Sprzedaż w tych kanałach odpowiada za ok. 15 proc. sprzedaży grupy. Sprzedaż w pozostałych kanałach dystrybucji realizowana jest bez zakłóceń, z tendencją spadkową" - powiedział wiceprezes.



"W perspektywie średnioterminowej przewidujemy, że w wyniku pogorszenia sytuacji ekonomicznej i nastrojów konsumenckich ucierpi większość kategorii spożywczych. Z pewnością należy się spodziewać, że dynamika rynku wina, która była oceniana na 8 proc., zmniejszy się. Spodziewamy się zahamowania trendu premiumizacji i przeniesienia się konsumentów do niższych segmentów cenowych. W naszej ofercie mamy produkty we wszystkich segmentach" - dodał.



W 2019 roku Polacy wydali na zakup wina 3,27 mld zł, czyli o 8,3 proc. więcej niż w 2018 roku.



Kaźmierczak zaznaczył, że bieżąca ciągłość działalności operacyjnej i płynność finansowa grupy są zabezpieczone.



Wiceprezes poinformował, że Ambra intensyfikuje natomiast działania związane z odbiorem własnym alkoholu w otwartych sklepach stacjonarnych Ambry.



Ambra zajmuje się produkcją, importem i dystrybucją win i innych alkoholi w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponad 75 proc. przychodów grupy realizowanych jest w Polsce, ponad 16 proc. sprzedaży stanowi rynek rumuński, a ponad 8 proc. to Czechy i Słowacja.



Ambra pod marką Centrum Wina/Distillers Limited prowadzi też w Polsce 30 sklepów specjalistycznych, z których działają obecnie tylko 3 oraz sprzedaż do 1.500 punktów gastronomii.



W I półroczu roku obrotowego 2019/2020, tj. od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku skonsolidowane przychody na głównych rynkach działalności Ambry wzrosły o 12,4 proc. do 359,8 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej zwiększył się o 9,6 proc do 56,1 mln zł. EBITDA wzrosła o ponad 14 proc. do 65,98 mln zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł o 8,9 proc. do 34,3 mln zł.

