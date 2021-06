Ambra z wakacyjną premierą kolejnych win Winiarni Zamojskiej

Ambra poszerzyła portfolio polskich win „Winiarnia Zamojska”. Mają smak lata i tylko 6 proc. alkoholu. Powstały z owoców, które kojarzą się z wakacjami. Do linii dołączyły trzy nowe warianty - Lekki Agrest, Lekka Czarna Porzeczka i Lekka Czerwona Porzeczka.

Ambra poszerzyła portfolio polskich win „Winiarnia Zamojska” o trzy warianty fot. Ambra

Winiarnia Zamojska tworzy polskie wina z owoców z Roztocza już od ponad dwóch lat. Wszystkie wina z Winiarni Zamojskiej są nierozerwalnie związane z regionem Roztocza.

Bardzo dobre zbiory w 2020 roku zainspirowały Winiarnię Zamojską do stworzenia zupełnie nowej linii lekkich i owocowych win na lato z obniżoną zawartością alkoholi. Upalne lato i chłodne noce sprawiły, że owoce zachowały skoncentrowany smak i jednocześnie miały przyjemny kwaskowaty posmak.

Wszystkie wina Winiarnia Zamojska tworzymy, czerpiąc z bogactwa polskiej natury i najlepszych tradycji polskiego winiarstwa. Pracuje z najlepszymi sadownikami i cały czas poszukuje również nowych rozwiązań odpowiadających panującym na rynku trendom.

W poniższym tekście można też przeczytać charakterystykę nowych win z Winiarni Zajmojskiej.

– To jeden z najczystszych regionów Polski. Łagodne wzgórza, lessowe gleby i mnóstwo słonecznych dni tworzą doskonałe warunki do uprawy owoców. Zbiera się tu 46% całej krajowej produkcji porzeczek i 40% agrestu, a dodajmy, że Polska jest drugim na świecie producentem porzeczek - mówi Artur Dubaj, winemaker, główny technolog Ambra.

– Jeszcze ważniejsza jest różnorodność odmian oraz ich unikalne cechy. Na Roztoczu znajdziemy 20 odmian porzeczek i 9 odmian gruszek. W tym sezonie poszukiwaliśmy owoców, które kojarzą na się ze smakiem lata i lekkości - dodaje.

Dobre zbiory owoców w sezonie 2020 r.

Upalne lato i chłodne noce sprawiły, że owoce zachowały skoncentrowany smak i jednocześnie miały przyjemny kwaskowaty posmak.

Biały świeży Lekki Agrest, różowa delikatna Lekka Czerwona Porzeczka i intensywnie łagodna Lekka Czarna Porzeczka dołączają m.in. do Musującej Gruszki, której delikatnie kwaskowy charakter łagodzi naturalna gruszkowa słodycz. Pasują do wszystkich, lekkich, niezobowiązujących okazji.

Wina z Winiarni Zamojskiej z Roztocza

– Wszystkie wina z Winiarni Zamojskiej są nierozerwalnie związane z regionem Roztocza. Tworzymy je, czerpiąc z bogactwa polskiej natury i najlepszych tradycji polskiego winiarstwa. Dlatego też pracujemy z najlepszymi sadownikami, których troska i uważność gwarantują najwyższe walory smakowe każdego zbioru. My staramy się wydobyć z otrzymanych owoców to, co najlepsze. Cały czas poszukujemy również nowych rozwiązań odpowiadających panującym na rynku trendom. Efektem tego są nasze tegoroczne nowości, stanowiące alternatywę dla popularnych, lekkich trunków, kojarzących się z sezonem letnim. To również propozycja dla konsumentów poszukujących regionalnych produktów i zainteresowanych polskimi winami. – tłumaczy Zuzanna Amarante, Senior Brand Manager Winiarnia Zamojska.

– Biały Lekki Agrest świetnie łączy się np. z owocami morza. Lekka Czerwona Porzeczka z orzeźwiającym finiszem będzie idealnie smakować z domowych kruchym ciastem z truskawkami, zaś Lekką Czarną Porzeczkę najlepiej podawać z wędlinami, delikatnymi serami albo pić solo, schłodzoną na kostkach lodu – dodaje Zuzanna Amarante.

Charakterystyka win z Winiarni Zamojskiej

Lekkie wina Winiarni Zamojskiej dostępne są w sprzedaży w opakowaniach o pojemności 750 ml. Rekomendowana cena w kanale handlu nowoczesnego i tradycyjnego to 22,99 zł.

Winiarnia Zamojska lekka czarna porzeczka

Lekka Czarna Porzeczka z Winiarni Zamojskiej jest esencją lata. Dzięki tradycyjnej winiarskiej metodzie fermentacji zachowano smak i świeżość owoców. Soczysta czarna porzeczka w połączeniu z delikatnymi bąbelkami podkreśli ich orzeźwiający, zbalansowany charakter. Dzięki naturalnie występującym w skórce tego owocu antocyjanom, produkując wino z czarnej porzeczki, uzyskano intensywny czerwony kolor – zupełnie tak jak przy czerwonych szczepach winogron. Pasuje do lżejszych czerwonych mięs, wędlin, delikatnych serów oraz solo, schłodzone na kilku kostkach lodu.

Kolor wina: czerwone

Smak: słodkie

Temperatura podawania: schłodzone do 8st C

Winiarnia Zamojska lekka czerwona porzeczka

Soczysta czerwona porzeczka i kunszt winiarza to sekret intensywnego smaku, słodyczy i świeżości. Jej orzeźwiający charakter, podkreślają subtelne bąbelki. Wina z porzeczek łatwo się klarują, dlatego nie wymagają dodatkowych zabiegów fosforujących. W smaku jest lekkie, dobrze zbalansowane, ze zrównoważoną kwasowością oraz wyczuwalnym aromatem czerwonej porzeczki. Lekka Czerwona Porzeczka idealnie smakuje solo, z kilkoma kostkami lodu, jako aperitif przed głównym daniem.

Kolor wina: różowe

Smak: półsłodkie

Temperatura podawania: schłodzone do 8st C

Winiarnia Zamojska lekki agrest

Lekki Agrest zaskoczy połączeniem intensywnego aromatu i subtelnych bąbelków. Jest świeży, rześki i lekko kwaskowaty, przypomina smak lata. Przypadnie do gustu osobom o subtelnym podniebieniu. Agrest to owoc, który swoim smakiem przypomina owoce winogron. Spośród polskich owoców zawiera również największą ilość cukru. Lekki Agrest idealnie smakuje solo, z kilkoma kostkami lodu, ale też doskonale łączy się z delikatnymi potrawami.

Kolor wina: białe

Smak: półsłodkie

Temperatura podawania: schłodzone do 8st C