Zysk netto j.d. Ambry w roku obrotowym 2021/22 wzrósł o 13,5 proc. do 51,8 mln zł. "Mimo pogorszenia nastrojów konsumenckich osiągnęliśmy bardzo dobrą dynamikę sprzedaży" - powiedział Robert Ogór, prezes Ambra.

Grupa Ambra odnotowała w roku obrotowym 2021/2022 wzrost sprzedaży o 15,2 proc. do 775,6 mln

Ambra: Wyniki

Zysk operacyjny Ambry zwiększył się o 10,4 proc. do 86 mln zł. Spółka podała, że dynamika EBIT była niższa niż tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży, co spowodowane było wzrostem cen zakupu głównych materiałów i surowców oraz rosnącymi na skutek presji inflacyjnej kosztami logistyki, paliw, energii, mediów i usług.



Grupa odnotowała w roku obrotowym 2021/2022 wzrost sprzedaży o 15,2 proc. do 775,6 mln zł. Ambra podała, że wzrost napędzały przede wszystkim wina musujące, których sprzedaż wzrosła o 29,2 proc. Wina spokojne, które mają największy udział w przychodach grupy wzrosły o 8,2 proc., powyżej rynkowego tempa wzrostu tego segmentu.



Sprzedaż na najważniejszym dla grupy rynku polskim zwiększyła się o 12 proc. Wyższa dynamika sprzedaży została osiągnięta w Rumunii, gdzie przychody wzrosły o 21,4 proc. (w walucie lokalnej). Na rynkach Czech i Słowacji sprzedaż zwiększyła się o 18,7 proc. (w walucie lokalnej).





Mimo pogorszenia nastrojów konsumenckich osiągnęliśmy bardzo dobrą dynamikę sprzedaży. Nasze produkty, a w szczególności nowości są doceniane przez konsumentów. Będziemy inwestować w dalszy rozwój biznesu: modernizujemy nasze zakłady produkcyjne i czynimy je jeszcze bardziej przyjaznymi dla środowiska. W zakończonym właśnie roku obrotowym obniżyliśmy emisję dwutlenku węgla o 20%, a do końca 2022 r. osiągniemy zerową emisję netto w naszej winiarni w Biłgoraju. Będzie to pierwszy zeroemisyjny zakład w branży alkoholowej w Polsce Robert Ogór, prezes Ambra

Grupa Ambra jest producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej. Tworzące ją spółki prowadzą działalność na rynkach Polski, Czech, Słowacji i Rumunii.

