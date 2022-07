Anja Rubik ambasadorką kampanii Chivas Regal

Autor: MB

Data: 27-07-2022, 16:22

Marka Chivas Regal poprzez swoją kampanię chce zachęcić odbiorców, by będąc na szczycie, zawsze doceniali tych, którzy pomogli im się na nim znaleźć. Twórcy akcji podkreślają, że sukcesy świętowane wspólnie, cieszą jeszcze bardziej, a otaczający nas ludzie potrafią być największym wsparciem.

Anja Rubik została ambasadorką kampanii Chivas Regal/fot. materiały prasowe

„Jak w górę, to z Wami!” to kampania będąca polską adaptacją akcji „I Rise, We Rise!”. Do współpracy marka zaprosiła także innych popularnych twórców. Zaproszenie przyjęli: Ten Typ Mes – znany producent i muzyk, Olga Kordys Kozierowska – Prezes Fundacji Sukces Pisany Szminką, znana dziennikarka, autorka książek i coach biznesowy oraz Michał Kempa – stand-uper i prezenter telewizyjny. Już na jesieni ruszy specjalna aktywacja dla konsumentów, którzy dzięki nim będą mogli rozwijać swoje pasje.

- Kiedy zaczęliśmy szukać ambasadorów kampanii, to właśnie Anja Rubik była dla nas pierwszym wyborem. To inspirująca osoba, która swoją popularność przekuwa w promowanie ważnych inicjatyw. Znana jest na całym świecie z uwagi na karierę supermodelki, ale także dzięki udziałowi w licznych projektach społecznych, w tym edukacyjnych – mówi Klaudia Szymańczyk, Brand Manager marki Chivas Regal w Wyborowa Pernod Ricard.

