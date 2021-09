Asahi, właściciel Kompanii Piwowarskiej, przyłącza się do Planet Pledge

Asahi Europe & International, którego częścią jest Kompania Piwowarska, przyłączyło się do inicjatywy Planet Pledge, która ma na celu wykorzystanie siły marketingu dla dobra planety.

Autor: BW / informacja prasowa

Data: 21-09-2021, 15:38

Podpisanie zobowiązania Planet Pledge przez Asahi Europe & International, którego częścią jest Kompania PIwowarska, jest spójne z celami zrównoważonego rozwoju, które KP realizuje w ramach naszej strategii Lepsza Przyszłość 2030 fot. za asahisuperdry.com

Asahi Europe & International dołączyło we wrześniu do grona sygnatariuszy zobowiązania do działań marketingowych promujących i wzmacniających postawy oraz zachowania wspierające świat w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju określonych w Agendzie 2030 ONZ.

Rolą firm, które przyłączyły się do projektu Planet Pledge jest: udział i przyjęcie roli liderów w globalnej kampanii Race to Zero, przewodzenie działaniom na rzecz klimatu poprzez dostarczanie narzędzi i wskazówek dla marketerów i agencji, wykorzystanie siły komunikacji marketingowej do kształtowania zrównoważonych wyborów i zachowań konsumentów oraz budowanie zaufania do przekazu marketingowego dotyczącego zrównoważonego rozwoju tak, aby konsumenci rozumieli i ufali mu, przekładając ten przekaz na swoje wybory i decyzje zakupowe.

Asahi dołącza do Planet Pledge

Planet Pledge jest inicjatywą Światowej Federacji Reklamodawców (World Federation of Advertisers – WFA) mającą na celu wykorzystanie siły marketingu dla dobra planety. Członkowie WFA zobowiązali się do działań marketingowych promujących i wzmacniających postawy oraz zachowania wspierające świat w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju określonych w Agendzie 2030 ONZ. Asahi Europe & International dołączyło we wrześniu do grona sygnatariuszy tego zobowiązania.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Rolą firm, które przyłączyły się do projektu Planet Pledge jest: udział i przyjęcie roli liderów w globalnej kampanii Race to Zero, przewodzenie działaniom na rzecz klimatu poprzez dostarczanie narzędzi i wskazówek dla marketerów i agencji, wykorzystanie siły komunikacji marketingowej do kształtowania zrównoważonych wyborów i zachowań konsumentów oraz budowanie zaufania do przekazu marketingowego dotyczącego zrównoważonego rozwoju tak, aby konsumenci rozumieli i ufali mu, przekładając ten przekaz na swoje wybory i decyzje zakupowe.

KP ma strategię zrównoważonego rozwoju Lepsza Przyszłość 2030

– Obecnie istotnym działaniem dużych firm jest wykraczanie poza granice swojego biznesu na rzecz wspólnego dobra. Biznes powinien wykorzystywać swoją skalę i siłę komunikacji marketingowej do budowania wśród dostawców, partnerów biznesowych i konsumentów świadomości ich wpływu na środowisko naturalne oraz zachęcać i wspierać w podejmowaniu decyzji i wyborów korzystnych dla planety. Podpisanie zobowiązania Planet Pledge przez Asahi Europe & International, którego jesteśmy częścią, jest spójne z celami zrównoważonego rozwoju, które realizujemy w ramach naszej strategii Lepsza Przyszłość 2030 – mówi Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektorka ds. korporacyjnych Kompanii Piwowarskiej.

Światowa Federacja Reklamodawców (World Federation of Advertisers – WFA) jest jedyną globalną organizacją reprezentującą wspólne interesy marketerów, którzy odpowiadają za 90 proc. globalnych wydatków na komunikację marketingową – ok. 900 mld USD rocznie. Projekt Planet Pledge wspiera obecnie 17 globalnych firm.