Ballantine’s uruchamia kolejny specjalistyczny sklep w Warszawie

Marie Brizard Wine and Spirits sprzedaje spółkę Moncigale francuskiej firmie winiarskiej

- Cieszymy się, że nasza sieć poszerzyła się o kolejny sklep, zwłaszcza w tak klimatycznej i modnej lokalizacji jaką jest Elektrownia Powiśle, gdzie większość klientów posiada wyjątkowy, sprecyzowany gust, poszukując rzeczy Premium. Po przekroczeniu progu naszego sklepu będą mogli zanurzyć się w morzu smaków i aromatów najlepszych trunków – mówi Jarosław Buss, właściciel sieci sklepów Ballantines.

Sklepy sieci Ballantine’s sprzedają alkohole z górnej półki. Pierwszy sklep pod tym szyldem powstał 25 lat temu przy ul. Kruczej 47a w Warszawie. Dziesięć lat później uruchomiono drugi lokal przy ul. Puławskiej 22. Pozostałe dwie placówki mieszczą się na ul. Marynarskiej 15 oraz ul. Zygmunta Vogla 62. To co wyróżnia sieć Ballantine’s od innych sklepów z alkoholami, to szeroki i precyzyjnie dobrany asortyment trunków najwyższej jakości oraz fachowy personel.

– Oferujemy profesjonalną poradę w kwestii wyboru alkoholu dla osób zaczynających swoją przygodę z napojami wysokoprocentowymi, jak i bardziej doświadczonych smakoszy. Nasz personel wybierze produkt zgodnie z preferencjami klientów, na każdą kieszeń – dodaje Jarosław Buss.

W nowym sklepie w Elektrowni Powiśle na półkach dostępnych jest ponad 1000 różnych alkoholi. Między innymi: whisky, rumy, burbony, okowity, tequile, aperitivo, wina czy wódki.