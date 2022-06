Beczki Palikota: Jak działa tokenizacja whisky?

Autor: oprac. AW

Data: 03-06-2022, 11:17

„Beczki Palikota” to pierwszy polski program tokenizacji whisky. W ramach kończącej się II edycji programu zaangażowało się już ponad 1000 osób, inwestując ponad 2 mln złotych.

Beczki Palikota: Jak działa tokenizacja whisky? fot. mat. pras.

Beczki Palikota: Co to?

„Beczki Palikota” to program inwestycyjny przygotowany i wdrożony przez Tenczyńską Okovitę, który zapewnia inwestorom szybkie, tanie i w pełni bezpieczne inwestowanie w produkcję wysokiej jakości whisky i okowity.

Pierwsza edycja programu została uruchomiona w grudniu 2020 r. i zakończyła się sukcesem w postaci zebrania kwoty 5 mln złotych. Tokenizacja to proces zapewniający źródło finansowania projektów biznesowych, wykorzystujące technologię blockchain. Pozwala on na zdigitalizowany obrót wartościami będącymi przedmiotem tokenu.

Beczki Palikota: Tokenizacja

Jak informuje firma, to pierwszy w Polsce i być może jeden z pierwszych na świecie tak dużych projektów tokenizacji beczek whisky.

– Tokenizacja popularyzuje i rozszerza dostępność produkowanej przez nas whisky i okowity. Dzięki programowi inwestorzy mogą elastycznie reagować na sytuację rynkową i swoje potrzeby. Nie każdego stać na zakup całej beczki lub czekanie 3 lat na realizację zysku. Dzięki naszemu programowi tokenizacji obrót jest szybki, tani i w pełni bezpieczny. Jest to możliwe, bo całość procesu odbywa się w wirtualnej przestrzeni, bez konieczności fizycznego kontaktu z produktem. Cieszę się, że do naszej społeczności inwestorskiej dołączają nowi Inwestorzy, którzy powierzyli nam swoje środki. Nie zawiedziecie się, bo whisky do świetna inwestycja, zwłaszcza w dobie szalejącej inflacji Janusz Palikot, współwłaściciel i pomysłodawca projektu Tenczyńskiej Okovity

Do soboty 4 czerwca można nabyć tokeny obejmujące pojemność w danej beczce wypełnionej whisky lub okowitą płacąc minimum 120 zł. Kwota ta odpowiada pojemności 0,5l w numerowanej beczce. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, aby móc mówić o whisky, alkohol musi leżakować w dębowej beczce minimum 3 lata. Tokeny dają szansę na płynne zarządzanie posiadanymi udziałami i samodzielną decyzję o czasie realizacji zysku z inwestycji w alkohole produkowane przez Tenczyńską Okovitę. Każdy Klient uczestniczący w programie tokenizacji po 3 latach dostaje do wyboru kilka opcji zakończenia inwestycji. Po pierwsze może odebrać butelki 0,5l whisky szacunkowo warte 240 zł każda po zakończeniu cyklu produkcji lub może zostawić ten alkohol do sprzedaży Firmie. W takim scenariuszu zysk ze sprzedaży dzielony jest po połowie. Może zostawić w beczce na kolejne 3 lata powiększając swój zysk.