Będą ułatwienia dla producentów win?

Sejmowa podkomisja nadzwyczajna w poniedziałek przyjęła szereg poprawek do rządowego projektu ustawy o wyrobach winiarskich. Ma on dostosować polskie prawo do nowych przepisów dot. wspólnej organizacji rynku wina w UE.

Autor: PAP

Data: 15-11-2021, 13:47

Sejmowa podkomisja nadzwyczajna w poniedziałek przyjęła szereg poprawek do rządowego projektu ustawy o wyrobach winiarskich. fot. PAP/Piotr Polak

W trakcie posiedzenia podkomisji posłowie przyjęli 15 poprawek zgłoszonych przez posłankę Teresę Pamułę (PiS) do rządowego projektu ustawy o wyrobach winiarskich. Jak tłumaczyła posłanka, część poprawek dostosowuje brzmienie przepisów do uwag zgłoszonych przez KE w ramach notyfikacji projektu.

Jedna z przyjętych przez podkomisję poprawek ma na celu umożliwienie zakupu winogron z upraw winorośli winnic zlokalizowanych nie tylko w województwie, ale również w powiatach przyległych do województwa, w którym znajduje się miejsce produkcji wina. Kolejne poprawka zaakceptowana przez posłów ma umożliwić zakup części owoców lub miodu pochodzących z województw, w którym zlokalizowana jest produkcja wysokojakościowych fermentowanych napojów winiarskich, jak i z powiatów przyległych do tego województwa, w którym odbywa się produkcja takich wyrobów.

Akceptację posłów uzyskała także poprawka przesuwająca termin do przekazania Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) informacji na temat planowanej produkcji wina w danym roku winiarskim. Zgodnie z nią "producent wina zamierzający wyrabiać wino przekazuje Dyrektorowi Generalnemu KOWR informację o tym zamiarze nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem produkcji wina, lecz nie później niż do 15 września danego roku winiarskiego na formularzu udostępnionym na stronie internetowej KOWR. Termin ten nie podlega przywróceniu".

Ustawa o wyrobach winiarskich. Jakie zmiany?

Pozostałe przyjęte poprawki mają charakter doprecyzowujący oraz dostosowujący do przepisów innych ustaw, jak np. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi czy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Projekt ustawy o wyrobach winiarskich zakłada m.in. ujednolicenie przepisów dotyczących wymogów produkcyjnych i znakowania fermentowanych napojów winiarskich. Uproszczono i ujednolicono zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców wyrobów winiarskich. Dyrektor Generalny KOWR, któremu przekazano prowadzenie rejestru, będzie umieszczał wzór wniosku na stronach internetowych urzędu. Według projektowanych przepisów nie będzie już obowiązku posiadania planu obiektów budowlanych na potrzeby dokonania wpisu do rejestru, a także posiadania zbiorników do magazynowania i przechowywania wyrobów winiarskich o określonych minimalnych dozwolonych pojemnościach.

Podniesiono wymagania jakościowe dla niektórych kategorii fermentowanych napojów winiarskich. Wprowadzono także zmiany kategorii w ramach fermentowanych napojów winiarskich, które pozwolą na lepsze dostosowanie się producentów do wymagań rynku - w szczególności dotyczy to cydrów aromatyzowanych i perry aromatyzowanych.

Zgodnie z projektem, ustawa ma wejść w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 39, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.