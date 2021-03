Będzie zakaz palenia na balkonach w Warszawie?

Na portalu warszawa.wyborcza.pl czytamy, że na forach dyskusyjnych i grupach w mediach społecznościowych od niedzieli pojawia się link do ankiety na temat wprowadzenia zakazu palenia na balkonach w mieszkaniach prywatnych. Głosowanie zajmuje sekundę, bo odpowiedzi są tylko dwie: popieram i nie popieram, można też podać dzielnicę. Choć nie jest to napisane w ankiecie, to stoi za nią warszawska radna Renata Niewitecka (KO-Nowoczesna).

