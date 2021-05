Bezalkoholowa rewolucja przyspiesza. Trendy w kategorii piw %

Już co trzeci Polak sięga po piwo bezalkoholowe. Oferta piw bez % przyciąga do kategorii piwnej więcej młodych dorosłych, prowadzących aktywny styl życia konsumentów oraz więcej pań, które rzadziej sięgają po piwa alkoholowe. Dynamika rozwoju tego segmentu nie zwalnia nawet w pandemii.

Polacy dokonują coraz bardziej świadomych i odpowiedzialnych wyborów. Bezpośrednio wpływa to na kategorię piw 0.0%, która cieszy się rosnącą popularnością wśród różnych płci i grup wiekowych. Od dawna konsumenci tego segmentu to już nie tylko kierowcy czy osoby opiekujące się dziećmi. Powodów jest jednak znacznie więcej.

Wśród kupujących piwa bezalkoholowe panuje demokratyzacja płci. Pomimo nieco wyższego udziału pań w segmencie, po piwa 0.0% sięgają porównywalnie często również mężczyźni. Przy wyborze kierują się jednak innymi cechami produktu niż kobiety.

Polacy sądzą, że piwa bezalkoholowe lepiej gaszą pragnienie i niemal 1/5kupuje je dla orzeźwienia. Często jednak po prostu mamy chęć spróbować czegoś nowego – taką odpowiedź wskazało 10 proc. konsumentów.

Mimo zimnej i deszczowej pogody w tegoroczną Majówkę w małych sklepach sprzedało się o 6 proc. więcej piwa bezalkoholowego niż w roku ubiegłym. To potwierdza, że trend sięgania po piwa bez procentów nie zwalnia tempa nawet w okresie pandemii.

W ostatnich latach wyraźnie widać zmiany w strukturze spożycia piwa w Polsce. Konsekwentnie spada konsumpcja piw mocnych, a dynamicznie rośnie zainteresowanie ofertą 0.0%. Co ciekawe, jeszcze do roku 2018 segment piw bezalkoholowych w Polsce właściwie nie istniał.

Grupa Żywiec, która trzy lata temu jako pierwsza na dużą skalę dostrzegła potencjał piwa 0.0.% i wprowadziła do sklepów Strefę Zero, wspólnie z agencją badawczą IQS przyjrzała się aktualnym trendom, a razem z Comp Centrum Innowacji sprawdziła jakim zainteresowaniem cieszyły się w tegoroczną Majówkę.

Dlaczego sięgamy po piwa bez alkoholu?



Jak wynika z analizy badania Need for Beer 2020, przeprowadzonego na zlecenie Grupy Żywiec przez agencję badawczą IQS, Polacy dokonują coraz bardziej świadomych i odpowiedzialnych wyborów. Bezpośrednio wpływa to na kategorię piw 0.0%, która cieszy się rosnącą popularnością wśród różnych płci i grup wiekowych. Od dawna konsumenci tego segmentu to już nie tylko kierowcy czy osoby opiekujące się dziećmi. Dlaczego sięgamy po piwa bez alkoholu? Powodów jest znacznie więcej.

Piwo 0.0% nie ma płci

Kto właściwie wkłada do koszyka produkty z tej kategorii? Wśród kupujących piwa bezalkoholowe panuje demokratyzacja płci. Pomimo nieco wyższego udziału pań w segmencie, po piwa 0.0% sięgają porównywalnie często również mężczyźni. Przy wyborze kierują się jednak innymi cechami produktu – kobiety częściej zwracają uwagę na oryginalny smak, cenę oraz wielkość opakowania, podczas gdy uwagę mężczyzn przykuwa typowo piwny smak i wygodne opakowanie.

Zrównoważony styl życia

Aktywność sportowa oraz względy zdrowotne– te powody jako istotne w wyborze piw bezalkoholowychwskazało łącznie aż 36 proc. ankietowanych.Aktywne spędzanie czasu to główny motywator dla młodszych konsumentów 18-24 lata. Osoby między 30-44 rokiem życia częściej opiekują się dziećmi, a konsumenci po 45 roku życia częściej podają powody zdrowotne. Piwa smakowe 0.0.% wybieramy również po to, by zaspokoić potrzebę relaksu (24 proc.).

Orzeźwienie i smak

Polacy sądzą, że piwa bezalkoholowe lepiej gaszą pragnienie i niemal 1/5kupuje je dla orzeźwienia. Często jednak po prostu mamy chęć spróbować czegoś nowego – taką odpowiedź wskazało 10 proc. konsumentów.

Jak pokazuje badanie różnią nas preferencje dotyczące smaku. Panie wolą piwa smakowe (61 proc.), a mężczyźni stanowią większość wśród konsumentów lagerów 0.0% (72 proc.). Piwa smakowe cieszą się też większym zainteresowaniem wśród młodych dorosłych (18-24 lata), a starsi piwosze częściej kupują piwa jasne.

Majówka 2021 r. częściej bez %

Z danych MPlatform wynika, że mimo zimnej i deszczowej pogody w tegoroczną Majówkę w małych sklepach sprzedało się o 6 proc. więcej piwa bezalkoholowego niż w roku ubiegłym. To potwierdza, że trend sięgania po piwa bez procentów nie zwalnia tempa nawet w okresie pandemii.

- Polacy chętnie sięgają po piwa bezalkoholowe w sklepach małego formatu. Z naszych danych wynika, że piwa bezalkoholowe rosną nowościami, których w tym roku pojawiło się łącznie blisko 60 – mówi Ewa Rybołowicz, Dyrektor ds. analiz rynkowych, COPM Centrum Innowacji wprowadzającego narzędzia do cyfrowego rozwoju małego handlu.

3 lata bezalkoholowej rewolucji

W ostatnich latach wyraźnie widać zmiany w strukturze spożycia piwa w Polsce. Konsekwentnie spada konsumpcja piw mocnych, a dynamicznie rośnie zainteresowanie ofertą 0.0%. Co ciekawe, jeszcze do roku 2018 segment piw bezalkoholowych w Polsce praktycznie nie istniał.

- Kiedy w 2018 r. wprowadzaliśmy na polski rynek koncepcję Strefy Zero, segment piw bezalkoholowych praktycznie nie istniał. W tym momencie natomiast Polska zajmuje jedno z czołowych miejsc w Europie pod kątem udziału piw bezalkoholowych w sprzedaży wartościowej w całej kategorii piwa. Cieszymy się, że Grupa Żywiec była inicjatorem tej rewolucji i nie zwalniamy tempa nieustannie rozszerzając nasze portfolio– mówi Magdalena Brzezińska, dyrektor ds. korporacyjnych w Grupie Żywiec.

W tym roku portfolio firmy wzbogaciło się o cztery nowości – dwa nowe smaki Warki Radler 0.0.% kiwi z pigwą i ananas z cytrusami, Heinekena 0.0.% w butelce 0.33 ml, a także pierwszy bezalkoholowy wariant ulubionego piwa smakowego Polaków, czyli Desperadosa – DesperadosVirgin 0.0.%. Łącznie Grupa Żywiec oferuje już 12 bezalkoholowych piw w czterech segmentach: piwa smakowe, radlery, piwne specjalności oraz lagery.

- Naszą ambicją jest zapewnić konsumentom możliwość wyboru zawsze i wszędzie, dlatego obok inwestycji w atrakcyjną ofertę cały czas rozwijamy też dystrybucję naszych unikalnych Stref Zero, aby konsument mógł łatwo znaleźć piwa bezalkoholowe w punkcie sprzedaży oraz zapewniamy mocne wsparcie marketingowe, aby rosła świadomość wyboru – dodała Brzezińska.

Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce oraz lider w innowacyjnych segmentach piwa. Firma warzy piwo w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu, Browarze Warka, Browarze Leżajsk, Browarze Elbląg oraz Browarze Namysłów. Do najsilniejszych marek spółki obok Żywca należą Heineken, Desperados, Namysłów, Warka i Tatra. Ważną część oferty Grupy Żywiec stanowią piwa regionalne: Królewskie, Leżajsk, Specjal. Firma powiązana jest z Grupą HEINEKEN.