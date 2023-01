- Smaki, które są charakterystyczne dla koktajli mogą wkrótce zaistnieć jako wersje "0 proc." i służyć do przygotowania bezalkoholowych drinków. To ma sens i wpisuje się w prozdrowotny trend na rynku żywności i napojów – mówi serwisowi portalspozywczy.pl, Wojciech Bortkiewicz, ekspert rynku żywności i napojów, były dyrektor komercyjny marketingu wódek w CEDC.

Wojciech Bortkiewicz, ekspert rynku żywności i napojów, były dyrektor komercyjny marketingu wódek w CEDC opowiedział o nowym trendzie na rynku alkoholi; fot. unsplash / mat.red.

Kategoria napojów z niską zawartością alkoholu i bezalkoholowych zamienników będzie rosła dynamicznie w ciągu najbliższych lat. Wojciech Bortkiewicz analizuje rynek bezalkoholowych innowacji.

Obniżanie zawartości alkoholu

- Obniżanie zawartości alkoholu w wódkach, a dokładnie w wódkach kolorowych, zaczęło się prawie 20 lat temu, więc na pewno jest to już trend długofalowy. W innych kategoriach np. piwie widać w ostatnich kilku latach znaczący wzrost wolumenu i szerokości oferty, co można powiedzieć jest dość nowym trendem. Mimo, że piwa 0% istniały, to ich dynamiczny rozwój zaczął się niedawno. Są też rzeczy zupełnie nowe takie jak wino czy giny bezalkoholowe. Czy to już jest trend? Ciężko powiedzieć, ale na świecie jest coraz więcej takich produktów – komentuje Wojciech Bortkiewicz.

Podatek od alkoholu a ceny produktów

Dlaczego pojawiają się takie produkty? - Dlatego, że z jednej strony zmienia się nasze życie i potrzeby, a z drugiej strony w kategoriach, w których głównym czynnikiem wpływającym na cenę jest podatek szuka się sposobu jego "optymalizacji". Chodzi o jego obniżenie, a on zależy właśnie od tego, jaka jest zawartość alkoholu. Tak właśnie było z wódkami kolorowymi. Z jednej strony mamy konsumenta, dla którego coraz bardziej istotny stał się smak, a nie tylko efekt. Z drugiej strony chęć utrzymania atrakcyjnej ceny "setki" spowodowała, że wódki kolorowe, które kiedyś miały 40 proc. dziś mają poniżej 30 proc. zawartości alkoholu – przyznaje ekspert.

Zwraca uwagę, że ich oferta stale się powiększa ze względu na nowe propozycje smaków, których szuka konsument. Jak to się skończy?

- Moim zdaniem tak jak w wielu innych krajach europejskich za kilka czy kilkanaście lat będziemy mieli na rynku napoje spirytusowe w małych i dużych butelkach, które czerpią z kategorii wódek, ale mają np. 18% czy 20% zawartości alkoholu. Głównym czynnikiem wyboru będzie smak i marka. Tak jest już w Czechach, we Włoszech czy Niemczech. W Polsce też widać, że takie marki jak Absolwent, który ma w tej chwili 25 proc. alkoholu czy Barmańska, która ma 21 proc., rozwijają się ze względu na atrakcyjne punkty cenowe – podsumowuje Wojciech Bortkiewicz.

Napoje hard seltzer na polskim rynku

Jego zdaniem kategorie zaczynają się mieszać, przenikać i podbierać sobie okazje oraz konsumenta. Możliwe, że wróci czas RTD (ready to drink, czyli drinków gotowych do spożycia).

- To trudny temat, bo produkty te konkurują z piwem, które ma znacznie niższą akcyzę, a co za tym idzie te na bazie spirytusu są po prostu droższe. Jest jednak coś co może zainteresować producentów – czyli hard seltzery. One wpisują się przynajmniej częściowo w trend prozdrowotny, który widzimy w innych kategoriach z obszaru żywności i napojów – tłumaczy Wojciech Bortkiewicz.

Czym są hard seltzery? - To najprościej mówiąc alkohol np. wódka z wodą gazowaną i aromatem, ale bez dodatku cukru przez co są niskokaloryczne. Pierwsze jaskółki już są, bo tymi produktami zainteresowały się małe browary. Czy to zrobi furorę? Znając gusta Polaków i przywiązanie do słodkości może być ciężko. Na razie widać, że te produkty pokochali Amerykanie, gdzie ta kategoria dogoniła już piwa kraftowe – mówi.

Piwo bezalkoholowe coraz popularniejsze

Jak zauważa nasz rozmówca, ciekawa sytuacja jest w piwie. - Jest to kategoria, która już się w jakimś stopniu wysyciła i producenci szukają miejsca w obszarach zarezerwowanych np. dla napojów. Zarówno alkoholowe, jak i bezalkoholowe radlery odniosły sukces. Każdy producent ma ich szeroką ofertę. Gdzie pójdzie dalej rynek piwa - nie wiadomo, ale możliwe, że pojawią się nowe koncepty np. piwa funkcjonalne, tak jak ma to miejsce właśnie w napojach – podkreśla ekspert.

Bezalkoholowe trunki. Trend prozdrowotny na rynku alkoholi

Co jeszcze może się wydarzyć w obszarze alkoholowych innowacji?

- Raczej ciężko wyobrazić sobie wódkę bezalkoholową, bo będzie to po prostu woda, ale inne alkohole mocne, które mają smak już tak. Pierwsze tego typu produkty jak gin bezalkoholowy są już na rynku. Myślę, że te smaki, które są charakterystyczne dla koktajli mogą wkrótce zaistnieć jako wersje „0%” i służyć do przygotowania bezalkoholowych drinków. To ma jakiś sens i wpisuje się w prozdrowotny trend na rynku żywności i napojów – podsumowuje Wojciech Bortkiewicz.

