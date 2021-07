Bielsko-Biała: ruszył proces 11 członków "gangu papierosowego"

Przed bielskim sądem okręgowym ruszył proces 11 członków "gangu papierosowego". Według prokuratury, nielegalnie kupowali za granicą tytoń, przemycali go do Polski i tu produkowali papierosy. Sprzedawano je z podrobionymi znakami akcyzy. Straty Skarbu Państwa były wielomilionowe.

Akt oskarżenia skierowała do sądu bielska prokuratura okręgowa. W czwartek odczytał go prokurator Przemysław Rączka. Na sali rozpraw nie stawiło się dwóch oskarżonych.

Według bielskich śledczych, którzy badali sprawę wspólnie z CBŚP i KAS, grupa działała od sierpnia 2017 do lutego 2019 r. m.in. w Bielsku-Białej, Zasolu Bielańskim i innych miejscowościach. Zamieszanych było 11 osób, w tym dwóch obywateli Armenii.

Grupa została rozbita w lutym 2019 r. Policjanci wkroczyli do hal magazynowych. W Bielsku-Białej znaleźli kompletną, działającą drukarnię opakowań do papierosów znanych marek tytoniowych i linię do wykrawania opakowań jednostkowych i zbiorczych. W Zasolu Bielańskim działała krajalnia tytoniu, w której funkcjonariusze znaleźli 2 tony tytoniu. Z kolei w Bielsku-Białej i Ligocie ujawnili 4 tony prasowanych liści tytoniu, prawie 5 ton krajanki tytoniowej i 180 tys. papierosów.

Nielegalne wyroby tytoniowe i maszyny za 5 mln zł

Rzecznik CBŚP Iwona Jurkiewicz wskazywała wówczas, że łączna wartość przejętych wyrobów tytoniowych oraz maszyn do ich produkcji wyniosła blisko 5 mln zł. Na zabezpieczonym towarze ciążył obowiązek podatkowy w kwocie blisko 8,8 mln zł. Tytoń oraz maszyny zostały zabezpieczone jako dowód w sprawie. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono ponad 600 tys. zł w gotówce.

Akt oskarżenia objął 11 osób. Bielska prokuratura okręgowa skierowała go do sądu w styczniu br. Oskarżeni odpowiadają za założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą lub udział w niej oraz czerpanie korzyści z popełnienia przestępstw skarbowych. W śledztwie, poza jedną osobą, nie przyznali się do stawianych im zarzutów.

W czwartek sąd przesłuchał oskarżonego Levona O., który nie przyznał się do winy. Nie składał wyjaśnień. Sędzia Teresa Jędrzejas-Paluch przypomniała, że podobnie zachowywał się wcześniej, choć raz - na posiedzeniu sądu w sprawie aresztu - przyznał się do stawianych mu zarzutów. W czwartek nie podtrzymał tego. Nie potrafił wyjaśnić przyczyn zmiany zdania.

Przed sądem do winy nie przyznał się również Rafał K. W śledztwie mówił, że uczestniczył w produkcji opakowań papierosowych. W czwartek nie odniósł się do tego; odmówił składania zeznań.

Oskarżonym, którym zarzucono założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, grozi do 10 lat więzienia. Jej członkowie mogą trafić za kraty na 5 lat.