Biondi-Santi zaoferuje kolejny rocznik jednego z najdroższych włoskich win

Włoska winiarnia Biondi-Santi zapowiedziała na 1 marca 2022 r. rynkową premierę jednego z najdroższych włoskich win Brunello di Montalcino Riserva z rocznika 2015. Ukazanie się każdego kolejnego rocznika Riservy na rynku jest wydarzeniem oczekiwanym przez koneserów i kolekcjonerów. Zgodnie z tradycją, gdy Biondi-Santi wypuszcza nowy rocznik, towarzyszy mu druga edycja starszej Riservy.

Autor: BW / informacja prasowa

Data: 15-09-2021, 10:55

Jedno z najdroższych włoskich win, flagowe Brunello di Montalcino Riserva fot. materiały prasowe

Winiarni Biondi-Santi na 1 marca 2022 r. zapowiedziała rynkową premierę Brunello di Montalcino Riserva z rocznika 2015 oraz towarzyszącą jej drugą emisję win z rocznika 1985. Oba wina dzieli 30 lat. To jedyna na świecie winiarnia, która ma taki zwyczaj i taką możliwość, bo nikt inny nie dysponuje tak dużymi zapasami starych win.

Brunello di Montalcino Riserva – to dziś jedno z najdroższych włoskich win. Wyróżnia się tym, że jest produkowana tylko w wyjątkowych, czyli najlepszych latach.Od pierwszego Biondi-Santi Brunello z 1888 roku do dziś, zrobiono tylko 40 roczników Riservy, choć upłynęły 133 lata.

Biondi-Santi Brunello di Montalcino to mit i chluba Włoch, marka stojąca w jednym rzędzie z Armanim, Ferrari czy Gucci. Wino podawane jest w Rzymie podczas oficjalnych wizyt par królewskich i prezydenckich, a w lipcu tego roku celebrowali nim swój sukces włoscy piłkarze – mistrzowie Europy.



Premiera kolejnego rocznika Brunello di Montalcino Riserva

1 marca 2022 r. winiarnia zapowiedziała rynkową premierę Riservy z rocznika 2015 oraz towarzyszącą jej drugą emisję win z rocznika 1985. Oba wina dzieli 30 lat. To jedyna na świecie winiarnia, która ma taki zwyczaj i taką możliwość, bo nikt inny nie dysponuje tak dużymi zapasami starych win.

- Rok 2022 przyniesie nam premierę rocznika 2015 na co, jak każdy wielbiciel Biondi-Santi, czekam z wielką ciekawością. Polacy kochają wina z Włoch i jestem przekonany, że wielu z nich wkrótce odkryje Brunello di Montalcino, zakocha się w nim i będzie mu wierne po kres swych dni, tak jak ja – mówi Paweł Gasiorek, miłośnik i znawca Biondi-Santi oraz prezes Domu Wina.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Zdaniem Pawła Gąsiorka, Brunello di Montalcino Riserva nie jest winem, którego spodziewałby się przeciętny odbiorca.

– Nie ma w sobie potęgi, esencjalności, rozbuchanych aromatów itd. Jest wręcz przeciwnie. Jest subtelne, zniuansowane, delikatne. Aby się nim cieszyć, trzeba go próbować w ciszy i skupieniu. To wina do medytacji. Konsument oczekujący „potęgi w kieliszku” będzie rozczarowany. Upływ czas sprawia, że barwa win blednie, zmniejsza się kwasowość, łagodnieją taniny, za to wzrasta złożoność smaku i aromatu. Wina robią się delikatniejsze, wręcz eteryczne i takie są Riservy Biondi-Santi – tłumaczy Paweł Gąsiorek.

Dom Wina, - jeden z najstarszych polskich importerów i dystrybutorów win i alkoholi mocnych, jest od kilku lat wyłącznym przedstawicielem winiarni Biondi-Santi w Polsce. Firma sprowadza wina od ponad 80 dostawców z 5 kontynentów. Jak przyznaje Paweł Gąsiorek, prezes Domu Wina - Biondi-Santi należy do kategorii super premium, czyli najdroższych win w ofercie firmy. W sprzedaży dostępne są wszystkie 3 etykiety winiarni, tzn.: Brunello di Montalcino, Brunello di Montalcino Riserva i Biondi Santi Rosso. Ceny detaliczne wahają się do 460 zł do 5000 zł za butelkę, w zależności od rodzaju i rocznika.

Biondi-Santi Brunello di Montalcino - jedno z najdroższych włoskich win

Firma na początku XXI wieku należała do najbardziej luksusowych włoskich marek. W 2016 r. rodzina Biondi-Santi rozpoczęła poszukiwania partnera strategicznego. Rok później ogłoszono, że pakiet większościowy został kupiony przez Christophera Descoursa, szefa francuskiej grupy EPI, do której należy Charles Heidsieck Champagne, Piper Heidsieck Champagne i kilka innych prestiżowych winiarni. Skończyła się więc wiodąca rola zacnego rodu, ale winiarnia i jej legenda trwa, a nawet jeszcze jaśniej błyszczy.

Biondi-Santi Brunello di Montalcino to mit i chluba Włoch, marka stojąca w jednym rzędzie z Armanim, Ferrari czy Gucci. Wino podawane jest w Rzymie podczas oficjalnych wizyt par królewskich i prezydenckich, a w lipcu tego roku celebrowali nim swój sukces włoscy piłkarze – mistrzowie Europy. Co uczyniło to wino tak długowiecznym i wyjątkowym? To historia warta poznania

Za każdym dobrym winem stoi historia. Oryginalność Brunello di Montalcino polega na tym, że to wino wymyślone i udoskonalane w ciągu 130 lat przez kilka pokoleń jednego rodu. Dziś produkuje je blisko 200 winiarzy w ramach małej apelacji wytyczonej wokół miasteczka Montalcino w Toskanii, ale jego twórcami są członkowie rodziny Biondi-Santi.

Pomysłodawcą „projektu brunello” był Clemente Santi, absolwent farmacji, pisarz i winiarz żyjący

w XIX wieku w Montalcino. Pewnego dnia wpadł na pomysł zrobienia wytrawnego wina z lokalnej odmiany sangiovese. Była to idea, jak na tamte czasy i miejsce, rewolucyjna. Odmiana sangiovese nie cieszyła się wtedy dobrą opinią, bo daje wino z szorstkimi taninami i wysoką kwasowością. Panaceum na ten problem miało być - według Clemente - długie starzenie w dębowej beczce. Kilka lat później, w 1869 roku, Clemente wysłał na Międzynarodową Wystawę do Monetpulciano wino które zdobyło nagrodę. W dokumentacji konkursu pierwszy raz pojawia się nazwa brunello, czyli brązowiutki. Mimo sukcesu nowa technologia winifikacji nie zdobyła uznania.

19 lat później pomysł podchwycił wnuk Clemente - Ferrucio Biondi-Santi. Chłopak odziedziczył po dziadku pomysł, winnice i pasję do winiarstwa. W roku 1888 roku zrobił pierwszy rocznik wina, które ukazało się na rynku pod marką „Biondi-Santi Brunello”. Dwie butelki tego oryginalnego trunku z lat 1888 i 1891 zachowały się do dziś w rodowej bibliotece win – La Storica. „Projekt brunello” rozwijały następne pokolenia i musiało minąć kolejne 40 lat, aby włoska administracja winiarska uznała brunello za osobny typ wina.

Brunello di Montalcino wchodzi na salony

W 1968 wina Montalcino otrzymały status DOC (Denominazione di Origine Controllata), a Tancredi Biondi-Santi (3. generacja) na zlecenie władz ustanowił specyfikację dla produkcji brunello. Wino weszło na wielkie salony w roku 1969, gdy prezydent Republiki Włoskiej – Giuseppe Saragat – zamówił od Biondi Santi sześć butelek Brunello di Montalcino Riserva 1955 do podania na uroczystej kolacji wydanej ku czci młodziutkiej brytyjskiej królowej Elżbiety II.

W 1980 roku Brunello di Montalcino jako pierwsze wino we Włoszech, otrzymało status DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita). Do listy „naj” trzeba dodać uznanie przez magazyn winiarski Wine Spectator rocznika 1955 Riservy (tego, który piła Królowa Elżbieta II) za jedno z 12 najlepszych win świata, zaś rocznikom 2010 i 2012 przyznanie po 100 punktów w skali Parkera.

Wielka trójka win z winiarni Biondi-Santi

Brunello di Montalcino to w prostej linii kontynuacja pomysłu Clemente z połowy XIX wieku i dziś główne wino posiadłości. Musi dojrzewać przynajmniej cztery lata. W tym czasie spędza 3 lata w drewnianych beczkach, a potem minimum 4 miesiące w butelkach. Ma wspaniały, kwiatowy bukiet

z domieszką nut skórzanych, jest niezwykle eleganckie na podniebieniu. Surowe jako wino młode,

z powodu swej wysokiej kwasowości i wyrazistej taniczności, z czasem staje się nieskazitelnie zbalansowane, zaczyna prawdziwie rozkwitać w okresie od 10 do 15 lat od momentu wypuszczenia na rynek. Żywotność zachowuje 20, 30 lat, a nawet dłużej.

Flagowym produktem i najbardziej nagradzanym jest Brunello di Montalcino Riserva – dziś jedno z najdroższych włoskich win. Wyróżnia się tym, że jest produkowana tylko w wyjątkowych, czyli najlepszych latach. Od pierwszego Biondi-Santi Brunello z 1888 roku do dziś, zrobiono tylko 40 roczników Riservy, choć upłynęły 133 lata. Robi się je z owoców winorośli liczącej sobie od 25 do ponad 70 lat. Winifikacja odbywa się w drewnianych kadziach, a następnie wino jest starzone w beczkach z dębu slawońskiego przez 36 miesięcy. Gdy trafi do butelek, „medytuje” w nich przez kolejne 36 miesięcy.

Zanim jednak pojawi się na rynku, czeka na swój czas w La Storica, czyli piwnicy roczników. Niewielu producentów może pochwalić się tak bogatym archiwum historycznym. W La Storica przechowywane są butelki z każdego rocznika tego wina od roku 1888, aż do dziś. Wszystkie butelki Riservy spoczywają w małych komorach podzielonych według roczników. Tylko kropla wosku pszczelego uszczelnia korek nieoznakowanych butelek. Etykieta jest naklejana dopiero wtedy, gdy butelka opuszczona La Storica.

Portfolio wielkiej włoskiej winiarni zamyka Biondi-Santi Rosso, wino najbardziej przystępne cenowo. Cechą Rosso jest wibrująca świeżość, a jednocześnie mocna struktura pozwalająca cieszyć się winem już za młodu. Choć jest gotowe są do picia już w momencie pojawienia się na rynku, bardzo dobrze się starzeje – nawet 10 lat.