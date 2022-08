Biskupi krytycznie o reklamie piw bezalkoholowych. "To groźny trend"

Napoje bezalkoholowe mają tych samych producentów i niemal identyczne nazwy i opakowania jak ich alkoholowe odpowiedniki. W ten sposób przyzwyczaja się, zwłaszcza młodych odbiorców, do logotypów, marek i opakowań alkoholu, rzekomo nie reklamując alkoholu - czytamy w apelu Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc abstynencji 2022.

Bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych (z prawej). fot. PAP

Zespół Komisji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

wystosował apel na sierpień – miesiąc abstynencji. Apel odczytywany był w kościołach Archidiecezji Warszawskiej w niedzielę, 31 lipca 2022 r.

Biskupi w liście oceniają, że sprzedaż i promocja alkoholu są słabiej regulowane, niż w przypadku innych substancji psychoaktywnych.

- (...) Tak wiele mówimy o inflacji, o rosnących cenach i trudnościach w domowych budżetach. A mimo to, co roku Polacy są w stanie wydać na alkohol ok. 40 mld złotych - czytamy w liście podpisanym przez bpa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.