Biznes Palikota i Wojewódzkiego zadłużony na 50 mln zł. W planach wejście na rynek produktów impulsowych

Autor: AK

Data: 26-06-2022, 10:14

Tenczynek ogłosił, że do piątku 24 czerwca można inwestować w ramach IV transzy Inwestycji Palikota. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na rozwój i z pewnością na spłatę długów, których interesom Janusza Palikota i Jakuba Wojewódzkiego nie brakuje.

Sklep piwny Browaru Tenczynek na warszawskim Żoliborzu przygotowuje się do otwarcia/ fot. materiały prasowe

Obligacje i prawie 55 mln zł długu

„Manufaktura Piwa Wódki i Wina, której współwłaścicielami są Janusz Palikot i Kuba Wojewódzki, oferuje swoje dwuletnie obligacje oprocentowane na 9,5 proc. rocznie. Chce pozyskać środki na częściową spłatę zadłużenia, które w całej grupie kapitałowej sięga 54,9 mln zł” – poinformowały w maju wirtualnemedia.pl. Jednak dane dotyczące finansów spółki akcyjnej, w której wspólnikami są Janusz Palikot i Jakub Wojewódzki, są ogólnodostępne.

Spółka przy okazji emisji ostatnich obligacji poinformowała, że celem emisji jest „częściowe refinansowanie zadłużenia Manufaktury Piwa Wódki i Wina oraz jej spółek zależnych”. Po trudnych czasach pandemii, zastoju w branży HoReCa, panowie znowu poszukują chętnych na inwestycje. Tym razem w Browar Tenczynek.

Janusz Palikot zachęca do inwestycji

Program Inwestycje Palikota pozwala na zainwestowanie kwot w przedziale 1 000 – 35000 zł. Przez rok, co miesiąc wypłacane są należne odsetki w oparciu o wskaźnik CPI 12,4% (dane za kwiecień 2022 r.) oraz inne zmienne zależne od wysokości wpłaty. Po tym okresie inwestor otrzymuje zwrot zainwestowanej kwoty. Wszystkie pozyskane środki przeznaczane są na rozwój Tenczyńskiej Dystrybucji.

Palikot chce wejść w rynek produktów impulsowych

Co ciekawe, spółka zapowiedziała, że już niedługo zaistnieje także w segmencie impulsowych produktów spożywczych jak lody, słodycze, chipsy czy soft-drinki.

- Od początku naszego istnienia rozbudowujemy swój potencjał dzięki wsparciu od inwestorów indywidualnych. Nasza społeczność liczy już ponad 10.000 osób i ciągle rośnie. Dzięki naszym projektom zarabiają ludzie, a nie banki, a my możemy realizować kolejne pomysły. Tylko w ostatnim okresie Tenczynek Dystrybucja wprowadziła do sklepów wódkę Popcorn i wódkę Wizytową Palikot, które się znakomicie sprzedają. Nasze wcześniejsze hity sprzedażowe - wódka wyBUHowa, wódka Wyjebongo i Pomarańczowa Alternatywa pojawiły się właśnie w Żabce w małych, poręcznych pojemnościach (tzw. małpki), czyli 100 i 200 ml - tłumaczy Janusz Palikot.

Wyjebongo i inne wódki Palikota dostępne już nie tylko w Żabce

- Nasza siatka sprzedaży powiększa się też o kolejne duże, ogólnopolskie sieci handlowe – Netto, Auchan, Dino, Carrefour, Frisco, Stokrotka, Aldi, Spar. Oznacza to wzrost sprzedaży. Dlatego potrzebujemy środków by obsłużyć to szybko rosnące zainteresowanie. Z nami inflacja jest mniej groźna. Nawet w trudnych czasach ludzie jedzą chleb i poprawiają sobie humor kieliszkiem wódki czy kuflem dobrego piwa. To najlepsza gwarancja naszego sukcesu – powiedział Janusz Palikot.