Black Friday: branża alkoholowa chce sprzedawać w internecie

Black Friday napędza sprzedaż e-commerce. Obecnie poza alkoholem można niemal wszystko kupić legalnie przez internet w Polsce. Czy przepisy ulegną zmianie i będzie możliwość zakupów alkoholu w sieci w kraju nad Wisłą?

Autor: Jakub Szymanek

Data: 26-11-2021, 08:41

Obecnie poza alkoholem można niemal wszystko kupić legalnie przez internet w Polsce / fot. shutterstock

W trakcie debaty "Wyzwania dla branży alkoholowej" podczas FRSiH2021 jednym z poruszonych tematów była sprzedaż alkoholu w zdigitalizowanym świecie. Aktualnie w Polsce alkohole nie mogą być sprzedawane przez internet, choć w Unii Europejskiej i innych krajach na świecie jest to legalny, akceptowalny i bezpieczny kanał sprzedaży. Jak radzi sobie z tym branża alkoholowa w Polsce?

Sprzedaż alkoholu w zdigitalizowanym świecie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce handel alkoholem przez internet nie jest dozwolony.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

– Co by nie mówić, mamy do czynienia z ustawą, która została opisana w 1982 roku bodajże. Internet w Polsce zaczął działać w 1991 roku. Nikt wtedy nie myślał o sprzedaży produktów w internecie. A mamy orzecznictwo, które zabrania sprzedawania alkoholu w sieci z 2016 roku. W sieci nie jesteśmy w stanie zweryfikować pełnoletności oraz trzeźwości osoby, która chce kupić alkohol, a jest to wymagane. My sprzedaży internetowej nie uskuteczniamy. Szukamy rozwiązania najlepszego, żeby się w tym odnaleźć, póki co prawodawstwo niespecjalnie nam w tym pomaga – powiedział Mariusz Glenszczyk, prezes zarządu TiM SA.

Browary chcą sprzedaży piwo w sieci

Jak stwierdził Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary Polskie, możliwość sprzedaży alkoholu w sieci bardzo pomogłaby małym browarom.

– Brak uregulowania tej kwestii jest szczególnie dotkliwy dla mniejszych producentów. Im ktoś ma mniej wyszukany, regionalny produkt, to nie jest w stanie pokryć dystrybucji w całym kraju. Dla takiego podmiotu jak browary regionalne i rzemieślnicze sprzedaż e-commerce byłaby ratunkiem. A pandemia unaoczniła wszystkim, jak ważny byłby to kanał w okresie lockdownów – ocenił.

Janusz Palikot, prezes Manufaktury Piwa Wódki i Wina SA, Browaru Tenczynek i Tenczyńskiej Okowity, przyznał zaś, że sprzedaje swoje produkty w internecie.

– Sprzedajmy nasze produkty online, natomiast trzeba je odebrać osobiście w browarze. I jesteśmy w stanie taką rezerwację zweryfikować w naszym sklepie przy browarze, jeśli chodzi o beczki i tokeny. Druga sprawa, mamy Stowarzyszenie Przyjaciół Tenczynka, gdzie trzeba się zarejestrować online, podać swoje dane, w tym pesel i wówczas jesteśmy w stanie zweryfikować pełnoletność. Nasze produkty są drogie i bardzo drogie, a w związku z tym jest mało prawdopodobne, że ktoś zrobi młodzieńczy wybryk, pod wpływem alkoholu lub nie, żeby zapłacić tyle pieniędzy za zakupy u nas, ale wykluczyć u nas tego nie można – powiedział.

– Mamy jeszcze taki patent, że Fedex, który odbiera u nas produkty i dostarcza, potwierdza odbiorcę. Z punku widzenia kontroli wydaje się być to bezpieczne zabezpieczanie. A pewnie taka kontrola niebawem nas czeka. To są nasze myki, nie dają sto procent gwarancji, ale wzmagają bezpieczeństwo. Natomiast przepisy są tak anachroniczne i nie odpowiadają sytuacji obecnej, z którą mamy do czynienia. One muszą być zmienione wcześniej czy później – dodał.

Absurdalne przepisy rządu

W kwestii przepisów i potrzeby ich zmiany z przedmówcami zgodziła się Anna Sułek, dyrektor zarządzająca Kondrat Wina Wybrane.

– Przepisy są absurdalne. Absolutnie nie są to przepisy, które chronią młodzież przez spożyciem alkoholu, patrząc, że jest mnóstwo na osiedlach sklepów z alkoholem. Z takim absurdami spotykamy się na co dzień. A konkurencja nie śpi. Takich kontroli mamy mnóstwo. Mamy zabezpieczanie. W naszym magazynie mamy sklep, który posiada zezwalanie na sprzedaż alkoholu i można w nim odebrać alkohol, a na naszej stronie mamy system rezerwacyjny, który pozwala zarezerwować towar odebrać w konkretnym sklepie – powiedziała.

Na zakończenie dyskusji do wątku sprzedaży alkoholu w sieci odniósł się Marek Sypek, prezes zarządu Stock Polska Sp. z o.o.

– Trudno inaczej ocenić tę ustawę niż mianem absurdu. Nie sprzedajmy alkoholi mocnych przez internet, ale chcielibyśmy, żeby to zostało w końcu uregulowane, ponieważ mamy XXI wiek i wypadałoby to zauważyć ze strony ustawodawcy. Ten z kolei zauważył, że jest okazja, żeby znowu wyciągnąć pieniądze od producentów, bo dwa lata temu mieliśmy podwyżkę akcyzy. Rok temu mieliśmy jedną z ustaw o małych formatach, która to miała przesunąć konsumpcję z małych opakowań na piwo, co nie do końca wyszło, a przesunęło konsumpcję trochę na duże opakowania. Teraz mamy następny pomysł, żeby znowu o 10 proc. zwiększyć akcyzę. A po pierwsze należałoby wrócić do ustawy z 1982 roku i dostosować ją do obecnych potrzeb – ocenił prezes Stocka.

Czytaj również: FRSiH: Wyzwania dla branży alkoholowej (relacja z debaty)