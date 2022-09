To dobry moment dla producentów alkoholi, aby poprawić swoją pozycję na rynkach zagranicznych. Niechęć do rosyjskich produktów połączona z dobrą marką polskich spirytualiów na arenie międzynarodowej stwarza wyjątkowe szanse na pozyskanie nowych rynków - mówi nam Michał Paszota, współwłaściciel gorzelni Podole Wielkie.

Podole Wielkie o wyzwaniach dla rynku alkoholi rzemieślniczych

O wpływ obecnej sytuacji na rynek wysokoprocentowych alkoholi rzemieślniczych (i nie tylko), zapytaliśmy Michała Paszotę, współwłaściciela gorzelni Podole Wielkie.

Podole Wielkie produkuje spirytus na potrzeby dużych koncernów alkoholowych oraz posiada własną gorzelnię rzemieślniczą, w której powstają okowity i wódki wprowadzane na rynek pod marką własną gorzelni.

- Cieszymy się z rozwoju rynku polskich, wysokoprocentowych alkoholi rzemieślniczych, choć wiemy, że jego potencjał jest dużo większy niż obecnie. Tak się złożyło, że od momentu, kiedy na rynku pojawiła się grupa nowych producentów, czyli w 2018-2019 roku, zmagamy się szeregiem wyzwań. Najpierw pandemia i jej skutki, potem wojna w Ukrainie i jej gospodarcze następstwa - mówi Paszota.

Podole Wielkie o wzroście kosztów dla producentów alkoholi

Współwłaściciel gorzelni Podole Wielkie przyznaje, że obecna sytuacja producentów jest niełatwa.

- Poziom wzrostów kosztów energii, czy surowców wykorzystywanych do produkcji naszych alkoholi osiąga pułapy, z jakimi branża alkoholowa nie miała do czynienia nigdy dotąd. W obu przypadkach mówimy o kilkusetprocentowych wzrostach. Do tego o kilkadziesiąt procent wzrosły koszty pracy, szkła, czy papieru - dodaje.

Jak rynek zareaguje na kolejną podwyżkę akcyzy na alkohol?

Michał Paszota przypomina, że w tak trudnym momencie dla branży ustawodawca planuje kolejną już podwyżkę akcyzy.

- To w konsekwencji spowoduje wyraźny wzrost cen alkoholi we wszystkich segmentach. Pytaniem otwartym pozostaje jak ten wzrost zareaguje szeroko pojęty rynek - dodaje.

Bojkot rosyjskiej wódki szansą dla polskich firm?

Nasz rozmówca przyznaje jednak, że obecna sytuacja może być szansą dla producentów alkoholi - nie tylko premium.

- Gdybym miał szukać szans, powiedziałbym, że to dobry moment, zarówno dla producentów alkoholi premium, jak i tych, z segmentu popularnego, aby poprawić swoją pozycję na rynkach zagranicznych. Niechęć do rosyjskich produktów połączona z dobrą marką polskich spirytualiów na arenie międzynarodowej, stwarza wyjątkowe szanse na pozyskanie nowych rynków. Uregulowana kwestia prawna sprzedaży w kanale online byłby również pomocna w docieraniu z produktami bezpośrednio do klientów z różnych krajów - podsumowuje.

