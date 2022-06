Brad Pitt pozwał Angelinę Jolie za sprzedaż udziałów w winnicy właścicielowi marki Stolichnaya

Autor: AK

Data: 13-06-2022, 14:27

Brad Pitt pozwał swoją byłą żonę, Angelinę Jolie. Aktor oskarża ją o celowe działanie na niekorzyść i niszczenie reputacji ich wspólnej firmy winiarskiej - Château Miraval, której byli współwłaścicielami od 2008r. Aktorka sprzedała udziały w firmie Rosjaninowi, właścicielowi marki Stolichnaya.

Brad Pitt i Angelina Jolie sądzą się o sprzedaż udziałów w winnicy rosyjskiemu oligarsze/ fot. Shutterstock.

Château Miraval w rękach rosyjskiego oligarchy

Brad Pitt oskarża byłą żonę, że sprzedając swoje udziały w ich wspólnej firmie winiarskiej Château Miraval rosyjskiemu miliarderowi - Jurijowi Szeflerowi, działała na niekorzyść marki próbując celowo zniszczyć jej reputację.

Aktor twierdzi, że jego żona nie przyczyniła się do sukcesu firmy i to on sprawił, że marka rozrosła się do wielomilionowego, globalnego biznesu. Para zakupiła winnicę w 2008 roku a w 2014 wzięła w niej ślub.

W pozwie złożonym przez prawników Brada Pitta stwierdzono, że była żona celowo dążyła do wyrządzenia mu szkody, sprzedając swoje udziały w Château Miraval, mimo że para uzgodniła, że nigdy nie sprzedadzą swoich udziałów w rodzinnym biznesie bez zgody drugiej strony.

Miraval Rose - najlepsze różowe wino na świecie

Wspólny majątek pary szacuje się na ok. 500 mln dolarów. Zakupione w 2008 r. Château Miraval było wspólną inwestycją ówczesnego małżeństwa, której całkowity koszt wyniósł 60 mln dolarów. Udział aktora wynosił 60 proc. (36 mln), natomiast Angeliny Jolie - 40 proc. (24 mln). Aktor domaga się uznania transakcji za nieważną. W 2013 roku z winnicy wypuszczono ponad 6 tys. butelek różowego wina, które sprzedało się od razu. Miraval Rose zostało nazwane przez 'The Wall Street Journal' najlepszym różowym winem na świecie.

Brad Pitt złożył pozew przeciwko byłej żonie już w lutym, ale jego prawnicy do tej pory uzupełniają dokumenty. Aktorka sprzedała swoje udziały rosyjskiemu oligarsze a po rozpoczęciu wojny w Ukrainie pojechała do Lwowa, aby wesprzeć walczących przeciwko Rosji Ukraińców.