Branża e-papierosów wspiera walkę z pandemią koronawirusa

Producenci z branży e-papierosów dysponują maszynami, które mogą zostać wykorzystane do porcjowania, nalewania, butelkowania i etykietowania płynów do dezynfekcji. Umożliwiają one napełnianie butelek o pojemności od 100 ml do 1 litra. W sytuacji, gdy pojawiające się na rynku płyny oferowane były w 5-litrowych kanistrach, propozycja ta umożliwi odbiorcom nabycie płynów w bardziej praktycznej pojemności oraz zwiększy możliwości dystrybucji płynów do dezynfekcji.

– Pomimo tego, że jak wiele polskich małych i średnich przedsiębiorstw jesteśmy w tym momencie w trudnej sytuacji ekonomicznej, chcemy w miarę naszych możliwości włączyć się w walkę z koronawirusem. Linie produkcyjne w naszych firmach, na skutek przerwy w imporcie i znacznego spadku sprzedaży e-papierosów, stoją niewykorzystane. Jesteśmy w stanie napełnić dziennie od 20 do 30 tys. pojemników o pojemności od 100 ml, dając kompleksową usługę, czyli gotowy produkt, łącznie z etykietą. Szukamy i zachęcamy producentów płynów dezynfekcyjnych do współpracy z nami i skorzystania z naszego wsparcia – mówi Piotr Zieliński, prezes stowarzyszenia Vaping Association Polska.