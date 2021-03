Branża: nieprawda, że piwo jest beneficjentem podatku od „małpek”, realia są całkiem inne

Dyrektor Generalny Związku Browary Polskie odniósł się do wcześniejszych wypowiedzi przedstawicieli branży spirytusowej: „ Piwo i półlitrówki beneficjentami podatku od "małpek"

Sprzedaż piwa spada, a rośnie konsumpcja alkoholi mocnych

- Z przykrością muszę stwierdzić, że branża spirytusowa, komentując pierwsze tygodnie obowiązywania opłaty od małpek, świadomie ucieka się do kłamstwa i wprowadza w błąd opinię publiczną podając, jakoby piwo miało być beneficjentem zmian na rynku wódki. Jest to tym bardziej oburzające, że takie komentarze stoją w sprzeczności z realiami rynkowymi i wypowiadane są wbrew dostępnym danym dotyczącym wielkości sprzedaży – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Bartłomiej Morzycki.

- Z danych tych wynika, że sprzedaż piwa w styczniu 2021 roku obniżyła się w stosunku do stycznia roku ubiegłego o ok. 2%, przy czym ten spadek jest jeszcze wyższy, bo dane dotyczą wyłącznie sprzedaży detalicznej i nie wlicza się w to sektora gastronomicznego, który pozostaje zamknięty – dodaje.

Czytaj też: „Produkcja piwa spadła w styczniu 2021 r. niemal o 9 proc. rdr”



Bartłomiej Morzycki podkreśla też, że z komentarzy przedstawicieli przemysłu spirytusowego płynie jednocześnie niepokojący sygnał dotyczący struktury cen wyrobów spirytusowych, zaś obserwowany od lat wzrost konsumpcji czystego etanolu pod postacią alkoholi mocnych umocnił się w trakcie pandemii. Z kolei konsumpcja piwa spada, a piwa bezalkoholowe zaczynają przewyższać sprzedażą piwa mocne.

- Podawany przykład ceny półlitrowej butelki wódki (20 złotych) pozostaje na niezmienionym, niskim poziomie już od dłuższego czasu. Domyślam się, że jest to możliwe m.in. dzięki wysokości podatku akcyzowego na wyroby spirytusowe praktycznie na poziome podatku w 2000 roku, czyli 20 lat temu. Jak wnioskujemy z wypowiedzi producentów wódki, pojemność 500 ml jest niewiele droższa od pojemności 200 ml, ale przecież jest to wynik świadomej polityki cenowej producentów – stwierdza Bartłomiej Morzycki.