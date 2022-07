Branża piwna: Chcemy, aby Vat na kaucje na butelki zwrotne był neutralny

Autor: oprac. Jakub Szymanek

Data: 07-07-2022, 10:11

Kaucja nie jest ani usługą, ani produktem, nie ma zatem podstaw, aby była objęta podatkiem Vat. Na przykładzie obecnego systemu kaucyjnego dla butelki zwrotnej w branży piwnej widzimy, jaką komplikację dla sklepów stanowi jej rozliczanie – stwierdził Mieszko Musiał, prezes Carlsberg Polska.

Branża piwna z postulatami do rządu. / fot. PAP/Leszek Szymański

Jakub Szymanek, portalspozywczy.pl: W rządzie trwają prace nad ustawą dot. systemu kaucyjnego dla opakowań jednorazowych po napojach, czyli systemu DRS. Jakie będą konsekwencje tych działań, w tym również dla rynku piwa i samych browarów, a także dla handlu?

Mieszko Musiał, prezes Carlsberg Polska: Nadrzędnym celem systemu DRS i ROP jest poprawa stanu środowiska i stworzenie prawdziwie cyrkularnej gospodarki. Dla wprowadzających produkty w opakowaniach system DRS będzie oznaczał bardzo znaczący wzrost kosztów, ale jesteśmy gotowi je ponieść, jeśli system będzie efektywny i transparentny. Wszystko zależy od tego, jaka będzie finalna forma systemu w Polsce. W wielu krajach od lat działają z sukcesem systemy kaucyjne, można kopiować rozwiązania od najlepszych. 2 czerwca Minister Klimatu i Środowiska przedstawił zarys tego, co znajdzie się w drugiej propozycji ustawy o DRS, którą mamy poznać w czerwcu. System kaucyjny ma objąć pełen zakres opakowań: butelki PET, puszki aluminiowe, butelki szklane jednorazowe i zwrotne.

Branża piwna z postulatami do rządu

Czego koncerny piwne oczekują od rządu w tej kwestii?

Absolutnie kluczowe kwestie dla efektywnego działania systemu DRS i prawdziwego domknięcia obiegu opakowań to: jeden operator systemu DRS, materiał i surowiec wtórny stanowiące własność wprowadzających oraz rozliczanie na podstawie kosztu netto. Jeden operator powinien zarządzać systemem DRS w imieniu wprowadzających. Przeciwnicy tego rozwiązania mówią, że jeden operator to monopol, ale to zupełnie bezzasadny argument. Monopol polega na działaniu dla zysków. W przypadku DRS operator powinien działać w systemie „non profit” co oznacza, że wszelkie zyski generowane przez operatora muszą być reinwestowane w działanie systemu depozytowego. To gwarantuje, że operator będzie zobligowany do zapewnienia efektywności systemu i nie będzie nastawiony na osiąganie dodatkowych zysków. Jeden operator systemu DRS działa z powodzeniem już w znaczącej większości rynków. Taki model funkcjonowania gwarantuje również przestrzeganie zasady kosztu netto. Oznacza to, że przychody ze sprzedaży zebranego surowca powinny zmniejszać koszty producentów ponoszone na system DRS. Mniejsze opłaty dla producentów to mniejsze podwyżki cen produktów, a co za tym idzie mniejsze koszty dla konsumentów.

Jeden operator to również „porządek” na rynku. Ta sama wysokość kaucji w zależności od opakowania, wygoda i klarowność dla konsumentów. Efekt to lepszy stan środowiska, czyli mniej zanieczyszczeń w naszych lasach. Jeden operator to również dostęp dla polskich producentów do recyklatu, który będzie musiał być stosowany w nowych opakowaniach. Wyobraźmy sobie sytuację z kilkoma operatorami, w której każdy z nich może wprowadzić inną wysokość kaucji, wówczas powstanie ogromne zamieszanie i „turystyka kaucyjna”. Kilku operatorów to też komplikacje dla handlu, ponieważ, aby system był przyjazny dla konsumentów operatorzy powinni podpisać umowy z każdym sklepem, a każdy sklep z każdym operatorem, aby konsument mógł zwrócić opakowanie po napoju tam, gdzie mu wygodnie.

Zapowiedziano też, że nie będzie paragonów, ale nie wiemy, jaka będzie sytuacja z VAT na kaucję. Jako wprowadzający postulujemy o brak VATu na kaucję lub VAT neutralny. Pamiętajmy, że kaucja nie jest ani usługą, ani produktem, nie ma zatem podstaw, aby była objęta podatkiem Vat. Na przykładzie obecnego systemu kaucyjnego dla butelki zwrotnej w branży piwnej widzimy, jaką komplikację dla sklepów stanowi jej rozliczanie.

Branża piwna walczy o butelki zwrotne

Na co powinno się jeszcze zwrócić uwagę w tym projekcie?

To co jest ważne z perspektywy handlu, to przede wszystkim brak wykluczenia ze względu na wielkość, czyli równy dostęp do systemu DRS dla wszystkich sklepów, małych i dużych. Handel, a w szczególności mniejsze sklepy, powinny wziąć pod uwagę, że jeśli nie przystąpią do systemu DRS, jest bardzo prawdopodobne, że duża część konsumentów przeniesie swoje zakupy tam, gdzie będą mogli zwrócić opakowania i odzyskać kaucję.

Jeśli chodzi o butelkę zwrotną w systemie DRS, to jako branża piwna apelujemy o to, aby dać wprowadzającym możliwość wyboru, czyli działać tak jak teraz, czyli utrzymać system kaucyjny dla butelki zwrotnej organizowany przez każdego z producentów, właścicieli opakowania czy też poprzez operatora. Postulujemy, aby Vat na kaucje na butelki zwrotne był neutralny.

Jeszcze raz podkreślę, że celem systemów ROP i DRS jest przede wszystkim dbałość o środowisko poprzez prowadzenie prawdziwie cyrkularnej gospodarki, zamykając obieg opakowań. System DRS powinien być wydajny środowiskowo i efektywny kosztowo. I pamiętajmy, że system DRS i ROP wprowadzone raz zostaną z nami na lata, poprawiając sytuację środowiska i obieg opakowań lub tworząc chaos, zniechęcając konsumentów i negatywnie wpływając na środowisko.

