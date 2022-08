Branża piwna: działamy w pełnym wyzwań i niepewnym otoczeniu

Autor: Jakub Szymanek

Data: 04-08-2022, 16:54

Pierwszy piątek sierpnia to święto piwa i piwowarów. W tym roku Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara przypada 5 sierpnia. Czy w sezonie piwnym 2022 piwowarzy i browary mają powody do świętowania?

Pierwszy piątek sierpnia to święto piwa i piwowarów. / fot. PAP/Artur Reszko

Za nami kolejny miesiąc sezonu piwnego. I chociaż pogoda w Polsce bywa kapryśna, to jednak mieliśmy w kraju nad Wisłą sporo gorących dni w czerwcu, lipcu i teraz w sierpniu. Czy sprzyja to sprzedaży piwa? Z pewnością tak, aczkolwiek inne czynniki jak inflacja, drożyzna i również wyższe ceny piwa, sprawiają, że konsumenci ograniczają zakupy piwa, a niektórzy rezygnują z piwa całkowicie, co nie poprawia i tak słabej sprzedaży piwa w Polsce.

Pierwsze półrocze pokazało, że wciąż działamy w pełnym wyzwań i niepewnym otoczeniu. Przy podobnym wolumenie sprzedaży, pomimo podwyżki cen, wzrost naszych przychodów nie zrekompensował dalszej inflacji kosztów. Mamy do czynienia z bezprecedensowym poziomem kosztów energii, surowców i opakowań, których nie udało nam się jeszcze w całości przenieść na finalnego konsumenta. Dodatkowo wzrost kosztów finansowania związany z podwyżkami stóp procentowych negatywnie wpłynął na nasz wynik netto. Jesteśmy w połowie sezonu i zrobimy wszystko, aby jak najlepiej wykorzystać czas wakacji i wczesnej jesieni do realizacji naszych celów na ten rok - ocenił Simon Amor, prezes zarządu Grupy Żywiec.

Piwa bezalkoholowe, smakowe i lekkie na topie