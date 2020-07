Branża piwna: sezon słaby, z niepokojem patrzymy na HoReCa, potrzebna interwencja państwa

- Maj rozpoczynający się długim weekendem świątecznym od zawsze był symbolicznym początkiem sezonu piwnego. Stąd w miesiącu tym zawsze obserwujemy wyższą konsumpcję piwa w porównaniu z wcześniejszymi miesiącami roku. Niestety, tym razem epidemia i związane z nią ograniczenia odbiły się negatywnie na rynku piwa - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Bartłomiej Morzycki.

- Przez dużą część miesiąca wciąż obowiązywały obostrzenia dotyczące spotykania się w większej grupie osób, zamknięte pozostawały restauracje, bary, puby i hotele. Pierwsze z tych miejsc zaczęły obsługiwać klientów dopiero w drugiej połowie maja. To wszystko sprawiło, że produkcja i sprzedaż piwa była wyraźnie poniżej poziomów z lat ubiegłych – dodaje.

Czytaj też: "Produkcja piwa jednak spada. GUS poprawia dane za kwiecień i podaje dane za maj 2020"

Dyrektor ZPPP Browary Polskie wskazuje też, że pełne odmrożenie sektora HoReCa nie poprawiło sytuacji.

- Pełne odmrożenie branży gastronomicznej nastąpiło w czerwcu, jednak fakt, że zniesiono większość obostrzeń nie spowodował, że klienci tłumnie wrócili do lokali. Niestety, wiele z nich albo w ogóle się jeszcze nie otworzyło po epidemii albo notuje znacznie mniejszy ruch niż zazwyczaj o tej porze roku. Wyjątkiem są lokale położone w popularnych miejscach wypoczynku gdzie dotarli już turyści – mówi Bartłomiej Morzycki.

- Piwo ponownie dostępne jest w lokalach, ale na powrót do poziomów konsumpcji w tym segmencie sprzed epidemii trzeba będzie jeszcze poczekać - dodaje.

Dyrektor Morzycki podkreśla, że producenci z dużym niepokojem obserwują sytuację branży gastronomicznej, której w obecnej sytuacji potrzebna jest interwencja państwa.

- Już na początku epidemii nasze browary odebrały z zamkniętych lokali niesprzedane piwo pomagając w ten sposób właścicielom. Teraz potrzebna jest interwencja państwa. Niektóre kraje wprowadziły już lub zapowiedziały np. obniżenie VAT na ofertę gastronomiczną – wskazuje Bartłomiej Morzycki.

- Podobne postulaty wysuwa się w Polsce, ostatnio uczynił to Związek Przedsiębiorców i Pracodawców publikując list do Premiera i raport pt. „Ratujmy polską gastronomię”, w którym apeluje się o jednolitą stawkę VAT 8 proc.. To byłaby natychmiastowa pomoc pozwalająca przetrwać wielu biznesom i uratować tysiące miejsc pracy w tym sektorze – dodaje.

Czytaj też: "ZPP apeluje o wprowadzenia jednolitej stawki VAT 8 proc. na usługi gastronomiczne"