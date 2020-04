Branża spirytusowa: sprzedaż alkoholu przez internet to ratunek dla HoReCa i branży alkoholi

W obliczu trwającej pandemii koronawirusa wiele branż stoi przed widmem bankructw, trudności w funkcjonowaniu oraz osiąganiu przychodów. Branża HoReCa jest obecnie niemal w stanie hibernacji, bowiem w obliczu wprowadzonych przez rząd obostrzeń możliwa jest tylko sprzedaż jedzenia na wynos i z dowozem.

- Biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się z rynkiem tzw. on-trade, który od miesiąca praktycznie nie istnieje, to dla restauracji byłby pewien rodzaju ratunek – mówił podczas konferencji prasowej on-line Witold Włodarczyk, prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy pytany o kwestię sprzedaży alkoholu przez internet.

I dodał, że branża spirytusowa prowadzi rozmowy z rządzącymi w sprawie sprzedaży alkoholu on-line, ale na razie nie ma żadnych decyzji. - Są takie rozmowy, ale różni politycy podchodzą do tego bardzo różnie i nie ma żadnej decyzji. Według nas mogłoby to nawet być rozwiązanie czasowe, czyli tylko na czas pandemii, a jeśli się sprawdzi, to wtedy można byłoby wrócić do tego tematu – mówił Witold Włodarczyk.

Wskazał, że branża spirytusowa sprzedaje ok. 15 proc. alkoholu w tzw. on-trade, czyli do kanału HoReCa, ale nie można porównywać zakupu alkoholu przez internet ze sprzedażą alkoholu w klubach, pubach, czy restauracjach, bo tam sprzedaż była o wiele większa.

- Kanał internetowy nie zastąpi w 100 proc. kanału HoReCa, ale bardziej chodzi tu o ratowanie miejsc pracy, bo trzeba pamiętać, że w wielu pubach i klubach to alkohol jest motorem obrotu, a jeśli dziś kluby są zamknięte, to z samego tylko wydawania posiłków nie utrzymają rentowności – podkreślał Witold Włodarczyk.

- Jeśli branża HoReCa może dostarczać swoim konsumentom posiłki do domu, to wraz z tym powinni mieć możliwość dostarczania również alkoholu. Jaki problem jest w tym, żeby alkohol był dostarczany przez internet? Wiele krajów już się na to zdecydowało m.in. Łotwa, czy Korea Płd. i wiele rynków nie ma z tym problemu – argumentował.

- Jeśli alkohol jest w Polsce sprzedawany legalnie, to nie bądźmy hipokrytami, żeby nie pozwalać sprzedawać go przez internet, który jest przecież legalnym kanałem dystrybucji. Nie ma żadnego powodu, dla którego nie można byłoby sprzedawać alkoholu przez internet – mówił też Witold Włodarczyk.