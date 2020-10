Branża winiarska pokłada wielkie nadzieje w nowej ustawie

Przepisy celne

To, na czym szczególnie zależy przedstawicielom branży, to zharmonizowanie ustawy winiarskiej ustanawiającej zasady produkcji z regulacjami akcyzowymi.

- Aktualnie przepisy te nie są zbieżne, a to - z punktu widzenia polskich przedsiębiorstw – bardzo trudna sytuacja - ocenia Magdalena Zielińska, Prezes Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa.

- Projekt wychodzi wprawdzie naprzeciw rozwiązaniu tego problemu, jednak zapisy wymagają jeszcze dopracowania. Liczymy zatem na współpracę pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa, a Ministerstwem Finansów. Apelujemy o ustanowienie stabilnego otoczenia prawnego dla przedsiębiorstw branży winiarskiej i o to, by warunki, w jakich funkcjonują krajowi producenci, były analogiczne do panujących w innych krajach Unii Europejskiej – mówi dodaje.

Dlaczego to tak ważne? - Rozpoczynając produkcję musimy mieć pewność, że zachowanie wszystkich zasad określonych w przepisach spowoduje, że wyprodukowany wyrób będzie obciążony konkretną stawką podatku akcyzowego – tłumaczy Anna Kalinowska, Dyrektor ds. Produkcji i Inwestycji w Firmie Henkell Freixenet Polska.

- Dzisiaj nie mamy takiej gwarancji. Produkt winiarski wytworzony w zgodzie z polską ustawą winiarską na bazie krajowych owoców (jabłek, gruszek, wiśni, porzeczek) może pod względem akcyzowym zostać zakwalifikowany jako spirytusowy. W przypadku wyrobów produkowanych na bazie winogron, takie ryzyko nie istnieje – te zawsze będą uznane z produkty winiarskie – przepisy obejmujące ich produkcję i klasyfikację są zharmonizowane i klarowne. My też potrzebujemy tak przygotowanych regulacji – mówi Anna Kalinowska.

- Sytuacja, w jakiej znajduje się nasza branża, powoduje ogromne ryzyko i skłania nas do rezygnacji z wykorzystywania w produkcji krajowych owoców – dodaje z kolei Grzegorz Bartol, Wiceprezes Firmy Bartex.

- Zdecydowanie bezpieczniej jest produkować napoje na bazie importowanego koncentratu soku winogronowego. To też wielka szkoda dla krajowego sadownictwa, głównie producentów jabłek.

Podobnego zdania jest Jakub Nowak, Prezes Firmy JNT Group. - Nasze prawo powinno chronić rodzimych producentów, bo inne państwa zupełnie naturalnie nie są tym zainteresowane i lobbują na rzecz win gronowych. Polska powinna troszczyć się o krajowy przemysł i – podobnie jak Wielka Brytania – wprowadzić odpowiednie regulacje prawne w tym zakresie.

Nowe kategorie cydru