Branżę winiarską czekają spore zmiany. Producenci wina zaniepokojeni

Data: 09-11-2023, 19:31

Od 8 grudnia tego roku branżę winiarską zaczną obowiązywać unijne przepisy dotyczące informacji, do jakich powinien mieć dostęp konsument. Obejmą one skład i wartość odżywczą. – Wierzymy, że przyczyni się to do podniesienia standardów jakości w całej branży i pozwoli konsumentom na dokonywanie bardziej świadomych wyborów – mówią szefowie firm zrzeszonych w Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa.

