Brexit bez większego wpływu na polski rynek whisky (wideo)

Widmo Brexitu unosiło się nad branżą whisky przez wiele miesięcy. Eksperci spodziewali się powtórki sprzed kilku lat, gdy Unia Europejska nałożyła 25-procentowe cło na amerykańską whisky, co mocno odbiło się na tamtejszym rynku – m.in. w postaci podwyżek cen alkoholu – szczególnie tych produkowanych przez mniejsze firmy. Czarny scenariusz nie sprawdził się w przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych.

– Wpływ Brexitu na globalny rynek whisky nie będzie aż tak znaczący jak można było sądzić jeszcze kilka miesięcy temu. W ostatniej chwili doszło do podpisania umowy pomiędzy Unią Europejska a Wielką Brytanią, na mocy której whisky importowana poza granicę królestwa nie będzie obłożona dodatkowymi cłami, co skutkowałoby wzrostami jej cen na pozostałych rynkach – przekonuje Jarosław Buss, właściciel firmy dystrybucyjnej Tudor House oraz sieci sklepów Ballantines.

Jedną z niewielu konsekwencji wynikających z Brexitu są olbrzymie perturbacje na granicy. Zdaniem Jarosława Bussa, brytyjscy producenci nie zostali dokładnie poinstruowani przez rządzących na temat dokumentacji, która jest niezbędna do wywiezienia towaru poza granice kraju.

- Obecnie większość firm transportowych z Polski oraz Wielkiej Brytanii nie chce podejmować towaru, bojąc się kilkudniowych kolejek na granicy. Taka sytuacja może skutkować chwilowym deficytem whisky na tych rynkach, które wcześniej nie zrobiły odpowiednich zapasów tego trunku. W dłuższej perspektywie czasu Brexit nie odbije się jednak na wolumenach sprzedaży. Pamiętajmy, że Unia Europejska jest dla szkockiej whisky największym i najważniejszym rynkiem zbytu - mówi.

Okres adaptacji do obecnych warunków rynkowych, między innymi w kwestiach transportowych, potrwa około 2-3 miesięcy. Po tym okresie branża powróci do normalnego funkcjonowania.

W przeciwieństwie do dystrybutorów, hurtowników i detalistów, powody do zmartwień mogą mieć… prywatni kolekcjonerzy, którzy dotychczas nabywali drogie alkohole za pośrednictwem aukcji internetowych oraz sprowadzali je bezpośrednio z Anglii.

– W tej chwili jest to zabronione – informuje Jarosław Buss. Butelki wysyłane prywatnie będą zatrzymywane przez Urząd Celny. Nawet jeśli komuś udałoby się sprawdzić taki trunek, płacąc dodatkową akcyzę, VAT oraz ponosząc koszty transportu kurierskiego, to kupi on taką butelkę w znacznie wyższej cenie niż w późniejszej, oficjalnej dystrybucji – dodaje.

Tudor House to działający od 1995 roku na polskim rynku największy importer alkoholi typu Premium.

TARCZA FINANSOWA 2.0 w pytaniach i odpowiedziach Wypełniasz wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR? Masz wątpliwości dotyczące jej zapisów?

NAPISZ DO NAS! Wasze pytania zadamy ekspertom Polskiego Funduszu Rozwoju, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat dostępnych rozwiązań. Piszcie: tarcza@ptwp.pl