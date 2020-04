British American Tobacco pracuje nad szczepionką na koronawirusa

Mleczna środa: Co się stanie z rolnikami, gdy mleczarnia zostanie zakażona?

Amerykańska firma biotechnologiczna Kentucky BioProcessing (KBP) należąca do British American Tobacco (BAT), pracuje nad szczepionką przeciw COVID-19. Obecnie przechodzi ona testy przedkliniczne. Jeśli badania powiodą się, BAT ma nadzieję, że przy wsparciu odpowiednich partnerów oraz agend rządowych, będzie można wyprodukować między 1 a 3 mln dawek szczepionki tygodniowo, począwszy od czerwca.

KBP działa na zasadach komercyjnych, jednak intencją firmy jest to, żeby całość prac wokół tworzenia szczepionki przeciw COVID-19 odbywała na zasadach pro bono.

Do stworzenia szczepionki wykorzystuje się należącą do BAT technologię opartą o szybkorosnące rośliny tytoniu. Proces ten ma dużą przewagę w porównaniu z konwencjonalnymi technologiami produkcji szczepionek:

Jest on potencjalnie bezpieczniejszy ponieważ rośliny tytoniu nie wytwarzają patogenów, które wywołują choroby u ludzi. Pozwala on też na szybsze wytworzenie szczepionki, ponieważ składniki szczepionki odkładają się szybciej na roślinach tytoniu – w ciągu zaledwie 6 tygodni w porównaniu

z kilkoma miesiącami przy użyciu konwencjonalnych metod. Formulacja szczepionki tworzona przez KBP pozostaje stabilna w temperaturze pokojowej, podczas gdy szczepionki produkowane metodą tradycyjną przeważnie wymagają chłodzenia. Zakłada się, że szczepionka ta pozwoli uzyskać efektywną odpowiedź immunologiczną już po podaniu jednej dawki.

Reynolds American Inc, amerykańska spółka zależna należąca do BAT, w 2014 roku przejęła firmę KBP z myślą o użyciu unikalnej technologii opartej na wykorzystaniu roślin tytoniu w celu rozwoju nowych kategorii produktów, które nie są oparte na procesie spalania tytoniu.

W 2014 roku, firma KBP została zauważona przez media jako jedna z niewielu firm, które wyprodukowały ZMapp™, efektywny preparat stosowany w leczeniu wirusa Ebola . Przy produkcji tego leku KBP współpracowało z kalifornijską firmą Mapp BioPharmaceuticals oraz z Amerykańską Agencją ds. Zaawansowanych Badań i Rozwoju (BARDA)

KBP sklonowała ostatnio fragment sekwencji genetycznej COVID-19, co pozwoliło na wytworzenie potencjalnego antygenu – substancji, która wywołuje odpowiedź immunologiczną organizmu,

a w szczególności produkcję przeciwciał. Antygen ten został następnie wprowadzony do rośliny tytoniowej w celach reprodukcji, a potem kiedy rośliny zostały zebrane został on oczyszczony i obecnie poddany jest testom przedklinicznym.