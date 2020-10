Brokreacja ruszyła z drugim crowdfundingiem, będzie budować własny browar

Branża piwna ciągle pokazuje swój wielki, jeszcze nie do końca wykorzystany potencjał. Potwierdził to rok 2019, który był dla kraftu wyjątkowo udany. Statystyki pokazują, że uwarzono najwięcej premierowych piw w historii (2457), a dynamika powstawania nowych browarów została podtrzymana. W zeszłym roku wystartowało w sumie 47 nowych browarów stacjonarnych i kontraktowych. Jak pokazuje przykład takich piwnych potęg jak Czechy, czy Niemcy, rynek kraftu jeszcze długo pozostanie nienasycony.

Według szacunków ekspertów, w perspektywie dekady udział kraftu w wartości rynku piwa wzrośnie z 0,5% do nawet 6%. M.in. za sprawą tych obiecujących prognoz Brokreacja postanowiła właśnie teraz ruszyć z budową własnego browaru.

Brokreacja informuje, że według precyzyjnie przygotowanego projektu w Zatorze powstanie kompleks z pełnym zapleczem technologicznym i magazynowym. Łączna wartość inwestycji szacowana jest na 9,8 mln zł. Docelowa moc produkcyjna sięgnie natomiast 24 tys. hl piwa na rok. W kontekście dystrybucji, za Brokreacją przemawia rozpoznawalny styl etykiet i rozbudowana sieć kontaktów z marketami. Do tej pory piwa made in Brokreacja lądowały na półkach takich potentatów jak m.in. Lidl, Kaufland, Carrefour, Polomarket, Aldi, Auchan, czy Tesco.

- Pod jednym dachem znajdą się m.in. hale z tankami, warzelnia, pomieszczenie do leżakowania piwa w beczkach, laboratorium, czy linie do butelkowania i puszkowania piwa. Innym filarem inwestycji będzie gastronomia. Chcemy stać się kolejną atrakcją turystyczną w Zatorze, którzy już w tej chwili odwiedza 2 mln turystów rocznie. Będzie to szczególnie łatwe dzięki lokalizacji tuż obok Energylandii. Obok browaru powstanie restauracja i tap-room z przeszkloną ścianą, a sam browar będzie udostępniony dla zwiedzających. - mówi prezes Browaru Brokreacja S.A. Mateusz Górski.

Właściciele Brokreacji chcieliby jak najszybciej wbić w ziemię pierwszą łopatę. Ostatni rok był niezwykle intensywny. Firma pozyskała strategicznego inwestora i zgromadziła pokaźne aktywa: działkę budowlaną, promesę od banku na kredyt o wartości 6,7 mln zł i 1,7 mln zł od inwestorów z ubiegłorocznej emisji, i ponad 1 mln z tegorocznej. Jednak by dać przedsięwzięciu jeszcze więcej wiatru w żagle potrzebują dodatkowych funduszy.