Cały czas jesteśmy browarem niezależnym, browarem rodzinnym, który cały czas posługuje się tradycyjnymi metodami warzenia - mówi nam Marek Skrętny, dyrektor marketingu i rozwoju w browarze Amber.

Jak powstał browar Amber?

Marek Skrętny, dyrektor marketingu i rozwoju w browarze Amber: Browar Amber to firma rodzinna założona przez Danutę i Andrzeja Przybyło w 1994 roku. To były czasy, w których małe regionalne browary kończyły swoją działalność w Polsce, łącznie z Browarem Gdańskim. Ten segment chylił się ku upadkowi z nielicznymi wyjątkami. Wówczas zrodziła się idea, aby jednak Pomorze, wzorem krajów zachodnich takich jak Niemcy czy Holandia, miało swój regionalny browar, który będzie elementem kultury i tradycji tego regionu. Zainspirowani państwo Przybyło, zdecydowali się na uruchomienie własnego browaru.

Mając możliwość i podglądając, jak to wygląda w innych miejscach, podjęli decyzję o budowie browaru w Bielkówku pod Gdańskiem. Budowa rozpoczęła się w 1993 roku, a skończyła w 1994. W listopadzie 94 uwarzono w nowym browarze pierwszą warkę. Warto dodać, że zatrudnieni wówczas piwowarzy, pracują w browarze do dzisiaj i są autorami wszystkich receptur naszych piw. Zresztą sam browar jest od samego początku aż do dzisiaj w tych samych rękach. Należy do państwa Przybyło, którzy tutaj mieszkają, są rolnikami i prowadzą browar.

Czy państwo Przybyło przed otwarciem własnego browaru miało doświadczenie z piwowarstwem?

Właściciele nie mieli doświadczenia w tej branży i uczyli się fachu od początku. Oczywiście, aby browar mógł wystartować, potrzebni byli specjaliści, którzy posiadali doświadczenie w pracy w branży piwnej, od samej technologii browarniczej, obsługi urządzeń, zaprojektowania browaru, po stworzenie receptur piwa. Silne wsparcie merytoryczne od osób z zewnątrz, które swoim doświadczeniem pomagały, było bardzo cenne. Nasi piwowarzy kończyli specjalistyczne studia, uczyli się tego fachu i zdobywali wcześniej praktykę w innych browarach.

Jak doszło do sukcesji w browarze Amber?

To była właściwie płynna sukcesja, dzieci państwa Przybyło od razu po studiach rozpoczęły pracę w browarze, a wcześniej również pomagali w prowadzeniu firmy. Praktycznie od młodych lat byli bardzo mocno zaangażowani i dlatego tak płynnie doszło do sukcesji. Obecnie pokolenie założycieli i juniorów wspólnie sprawuje pieczę nad browarem. Pracują razem, w związku z tym jest to przejście bardzo płynne, długoletnie i naturalne.

Czyli można stwierdzić, że u juniorów ukierunkowanie na pracę w browarze było od początku?

Myślę, że tak można powiedzieć. Z mojego doświadczenia wiem, ale i z opowieści, że tak naprawdę zainteresowanie, żeby biznes rozwijać razem z rodzicami było od samego początku, zarówno jeśli chodzi o browar jak i rolnictwo. Córka i syn państwa Przybyło sprawują pieczę zarówno nad browarem jak i gospodarstwem rolnym.

Strategia działania browaru Amber

Jaka jest obecna strategia działania browaru rodzinnego?

Browar Amber przez te wszystkie lata rozwinął się dosyć mocno. Jesteśmy jednym z najdłużej działających browarów na nowej scenie piwnej, czyli po 1989 roku. Oczywiście nasze początki były nieśmiałe. To był mały zakład, który na przestrzeni lat rozwijał się aż do poziomu, gdzie nasza rozpoznawalność nie ogranicza się jedynie do Pomorza, ale do całej Polski.

Dodatkowo eksportujemy nasze piwa do wielu krajów na całym świecie, nie tylko do krajów europejskich, ale również do Stanów Zjednoczonych, do krajów Ameryki Południowej takich jak: Meksyk czy Brazylia, także do niektórych krajów azjatyckich. Nasze piwa tak jak: Koźlak, Johannes, Złote Lwy, Grand Imperialr Porter czy Amber Pils są znane i dostępne w tak odległych zakątkach jak: Stany Zjednoczone czy Australia. Nasze wieloletnie działania spowodowały, że rozpoznawalność browaru wzrosła, a wraz z nią skala browaru.

Cały czas jesteśmy browarem niezależnym, browarem rodzinnym, który cały czas posługuje się tradycyjnymi metodami warzenia, gdzie cały czas uwaga w naszej strategii skupia się na najwyższej jakości i na rzetelnie wykonywanej pracy od początku do końca. To jest dla nas najwyższy priorytet.

