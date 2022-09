W Bałtowie powstał pierwszy w Polsce browar tematyczny. Twórcy browaru oferują pięć piw kraftowych, z którymi łączą się legendy i historie z Bałtowa i okolic.

Browar tematyczny powstał w Bałtowie, miejscowości w województwie świętokrzyskim, na terenie której znajduje się Bałtowski Kompleks Turystyczny (JuraPark Bałtów, Park Rozrywki, Zwierzyniec Bałtowski, Ośrodek Jeździecki “Kraina Koni”, Park Miniatur “Polska w Miniaturze”, Prehistoryczne Oceanarium, Sabatówka). Browar Bałtów mieści się w samym sercu BKT, w dawnej stajni Krainy Koni, która została całkowicie przebudowana. Twórcami browaru są DLF Invest oraz agencja Pełnia.

W Polsce nie było do tej pory browarów tematycznych, a ta idea jest nam wyjątkowo bliska. Chcieliśmy pokazać Bałtów, jego początki, sielski krajobraz, historie, legendy i opowieści mniej znane w innych częściach kraju – mówi Piotr Śmigiel, właściciel agencji Pełnia.

Browar Bałtów to pierwszy w Polsce browar tematyczny, czyli mały, niezależny browar związany z miejscem i opowiadający jego historię..

Nasze piwo tworzymy zgodnie z najnowszą na świecie technologią Kaspar Schulz. Do produkcji wykorzystujemy słód z najwyższej klasy słodowni Weyermann w Bambergu, a konsultantem technologicznym jest Dominik Maldoner. Ponieważ nasze piwo łączymy z historią Bałtowa, produkujemy je z lokalnej wody źródlanej z pokładów jurajskich. Stawiamy na jakość produktu, która jest podstawą dobrego smaku – podkreśla Michał Czarnecki, mistrz browarnictwa w Browarze Bałtów.

Jakie rodzaje piw znalazły się w ofercie Browaru Bałtów?

W ofercie firmy jest pięć rodzajów piw: Pils, Lager, Pszeniczne, Apa i piwo propolisowo-miodowe, a już niedługo do tej propozycji dołączy piwo bezalkoholowe. Każdy browar premium opowiada inną legendę, bo „każde piwo to historia”:

· Czarcia Stopka - klasyczny lager stworzony na cześć odkrycia, które zapoczątkowało historię powstania pierwszego w Polsce parku dinozaurów. W 2001 roku dr Gerard Gierliński postanowił sprawdzić źródło ludowej legendy w późno-jurajskich skałach regionu świętokrzyskiego z najbardziej intrygującym miejscem, tzw. Czarcią Stopką w Bałtowie.

· Serce Smoka – klasyczny pils, opowiadający historię inspirowaną jamą, która znajduje się w Bałtowie, potocznie nazywaną Smoczą Jamą. Akcja legendy ma miejsce w zamierzchłych czasach, kiedy to Bałtów nazywany był Bałutowem, a ludzie żyli w sąsiedztwie smoków i innych baśniowych stworzeń. Do dzisiaj w herbie Bałtowa znajduje się właśnie smok.

· Tajemnica Wiedźmy – piwo pszeniczne, które swoją historią nawiązuje do jednej z Bałtowskich atrakcji turystycznych - Sabatówki. Motyw wiedźm i czarownic jest bardzo popularny w rejonie gór świętokrzyskich. Wiedźmy gromadziły się w czasie sabatów na Łysej Górze, zajmowały się zbieraniem ziół, które były im potrzebne do odprawiania czarów i rzucania uroków. Mówiło się, że kiedy wichura szalała na świecie, łamała drzewa i zrywała strzechy, to na Łysej Górze wiedźmy wyprawiały wesele.

· Pieśń Pszczoły - propolisowe piwo z miodem powstało w Bałtowskim Browarze na cześć pszczół. Bałtów wśród pszczelarzy z całej Europy, uważany jest za jedno z najważniejszych miejsc spotkań. Od 11 lat nieprzerwanie odbywa się tam Święto Pszczoły. Piwo propolisowe ma właściwości zdrowotne.

· Zmiana Warty - piwo w stylu American Pale Ale. Historia związana z tym piwem nawiązuje do czwartego JuraParku, a pierwszego który powstał w USA w stanie UTAH - Moab Giants. Jest to spełnienie marzeń twórcy marki JuraPark Piotra Lichoty o zbudowaniu tematycznego parku z dinozaurami w Stanach Zjednoczonych.

Bałtowskie opowieści stanowiły inspirację do stworzenia niepowtarzalnych słuchowisk, które po zeskanowaniu kodu QR z etykiety piwa, można znaleźć w Storytel. Dodatkowo do oferty Browaru Bałtów będą wprowadzane warianty sezonowe, limitowane, a inspiracje smakowe do ich powstania czerpane są od bawarskich mistrzów warzelnictwa.

Piwa z Browaru Bałtów można spróbować na miejscu, ale także zamówić w sklepie internetowym lub kupić w wybranych sklepach.

