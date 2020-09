Browar Brodacz rozpoczął współpracę z destylarnią Wolf&Oak tworząc piwny destylat

Premierę rzemieślniczego destylatu ogłoszono 2 września na facebookowym profilu Wolf&Oak. Wystarczyły niespełna cztery godziny, by ze sklepu internetowego destylarni zniknęła pierwsza partia, która trafiła do sprzedaży. To najlepiej pokazuje, z jak dużym zainteresowaniem spotykają się tego typu unikalne trunki. Butelka o pojemności 0,7 l kosztowała 120 zł, ale chętnych nie brakowało. Pozostała część wyprodukowanego trunku będzie reglamentowana i dostępna jedynie w wybranych sklepach stacjonarnych, na festiwalach oraz podczas branżowych wydarzeń.

Do stworzenia Beerbrand wykorzystano 2500 litrów piwa w stylu american IPA, które po przedestylowaniu zamieniło się w 40-procentowy trunek. – Podstawą było nasze „California IPA”, wyróżniające się cytrusowo-żywicznym aromatem amerykańskich chmieli. Teraz smakiem i aromatem bliskim każdemu miłośnikowi kraftowego piwa mogą cieszyć się także fani mocniejszych trunków. Mam nadzieję, że nasza piwna okowita doczeka się kolejnego wydania – mówi założyciel Browaru Brodacz, Tomasz Brzostowski.

Rynek kraftowych alkoholi rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie, a rzemieślnicy niejednokrotnie łączą siły, by przyciągnąć uwagę konsumentów. Kooperacje tego typu dotyczą nie tylko producentów alkoholi, ale także innych tradycyjnych wyrobów. Przykładem może być cateringowy agregator, uruchomiony przez Browar Brodacz w marcu tego roku. W czasie kwarantanny mieszkańcy Pomorza mogli za jego pośrednictwem zamawiać nie tylko rzemieślnicze piwo, ale też wędliny, sery czy pieczywo pochodzące od lokalnych producentów.



Browar Brodacz to trójmiejski projekt obecny na rynku piw rzemieślniczych od 2015 roku. W jego portfolio znajduje się ponad 100 pozycji, prezentujących szeroką gamę stylów piwnych. Obecnie browar działa na zasadzie kontraktowej – samodzielnie opracowuje receptury, ale warzy, korzystając z infrastruktury podwykonawców. Celem jego założycieli jest budowa własnej warzelni i uruchomienie linii produkcyjnej.

Brodacz sukcesywnie rozwija łańcuch dostaw i sieć dystrybucyjną.

Poza browarem kontraktowym posiada własną hurtownię oraz sieć dystrybutorów w regionie Pomorza. Brodacz dynamicznie zwiększa sprzedaż, która obecnie wynosi prawie 200 000 litrów piwa rocznie. Swoje plany rozwojowe browar realizuje m.in. poprzez akcje crowdfundingowe. Dotychczasowe dwie emisje zgromadziły ponad 1500 inwestorów.