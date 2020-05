Browar Czarnków z gorszymi wynikami przez COVID i całkowitym zaprzestaniem produkcji w Czarnkowie

Casualowy piątek: 18 maja startuje gastronomia. Czy branża i konsumenci są na to gotowi? (opinie)

W pierwszym kwartale 2020 roku spółka Browar Czarnków w restrukturyzacji osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie 1,6 mln zł, natomiast w analogicznym okresie roku 2019 przychody były równe 2,8 mln zł, co oznacza spadek o 43,1%.

W pierwszym kwartale 2020 przychody ze sprzedaży piwa są niższe od sprzedaży za ubiegły okres sprawozdawczy o ok. 1 mln zł, co oznacza spadek o 45,1%.

Spółka w pierwszym kwartale 2020 roku uzyskała stratę netto na poziomie 1,1 mln zł, w analogicznym okresie 2019 roku strata netto wyniosła 0,9 mln zł.

- Wpływ na uzyskany poziom sprzedaży poniżej analogicznego okresu roku ubiegłego miał wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii na terenie całego kraju. Spadek sprzedaży wpłynął zarówno na handel w kanale tradycyjnym jak równie w kanale nowoczesnym. Dotychczasowi odbiorcy wycofywali się z wcześniej uzgodnionych akcji promocyjnych – czytamy w raporcie kwartalnym spółki.

- Ograniczony został w znacznym stopniu kontakt z sieciami handlowymi. Jakiekolwiek działania w celu aktywnej obecności na rynku zostały ograniczone do minimum. W okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2 zmieniła się również zawartość koszyka zakupowego klientów – poza towarami pierwszej potrzeby, Sprzedaż spadła do minimum. Szacuje się, że sprzedaż piwa spadła dwucyfrowo do stanu sprzed pandemii - podano.

Spółka poinformowała też, że nie może liczyć na pomoc w ramach tarcz antykryzysowych – przepisy wykluczają podmioty, które przed ogłoszeniem stanu epidemicznego były w trudnej sytuacji, w tym między innymi jak w przypadku spółki – w otwartym postępowaniu restrukturyzacyjnym.

- Spółka zmuszona jest szukać innych sposobów przetrwania. Z początkiem roku przystąpiono do wyłączenia aktywności produkcyjnej zakładu w Czarnkowie. Takie działanie umożliwią z jednej strony ograniczenie kosztów, koncentrując wszelkie działania produkcyjno-sprzedażowe w jednym miejscu – zakładzie w Kamionce, a z drugiej strony negatywny czynnik ograniczający możliwości produkcyjnych całej Spółki, które jednak w ostatnich latach i tak nie były wykorzystywane w pełni możliwości. Ostatecznie podjęto decyzję o całkowitym zaprzestaniu produkcji w Czarnkowie – podaje spółka.