Browar Czarnków zagrożony. Bank wypowiedział spółce umowy kredytowe

SGB-Bank SA wypowiedział Browarowi Czarnków następujące umowy kredytowe:

1. Umowa PI/5/I/U/2011 z dnia 7 września 2011 r. o kredyt inwestycyjny. Na mocy przedmiotowej umowy Emitentowi został udzielony kredyt w kwocie 2.774.300 PLN na sfinansowanie zakupu browaru w Czarnkowie. Kredyt był udzielony do dnia 31 lipca 2029 r. Pozostała kwota do spłaty 2.251.708,55 zł wraz z dalszymi odsetkami.



2. Umowa PI/9/I/U/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. o kredyt inwestycyjny. Na mocy przedmiotowej umowy Emitentowi został udzielony kredyt w kwocie 8.600.000 PLN na sfinansowanie zwrotu pożyczki udzielonej Emitentowi na zakup nakładów związanych z zakupem i budową browaru oraz dokończenie budowy zakładu produkcyjnego w Kamionce. Kredyt był udzielony do dnia 31 lipca 2029 r. Pozostała kwota do spłaty 7.456.876,26 zł wraz z dalszymi odsetkami.



3. Umowa PI/11/ORB/U/2012 z dnia 22 października 2012 r. o kredyt w rachunku bieżącym. Na mocy przedmiotowej umowy Emitentowi został udzielony kredyt w kwocie 2.500.000 PLN. Kredyt był udzielony do dnia 31 lipca 2029 r. Pozostała kwota do spłaty 2.658.065,58 zł wraz z dalszymi odsetkami.



4. Umowa PI/02/UK06/2013 z dnia 3 lipca 2013 r. o kredyt inwestycyjny. Na mocy przedmiotowej umowy Emitentowi został udzielony kredyt w kwocie 5.400.000 PLN na sfinansowanie zakupu wyposażenia zakładu Spółki w kompletną linię do produkcji i rozlewu piwa. Kredyt był udzielony do dnia 31 lipca 2029 r. Pozostała kwota do spłaty 5.826.458,31 zł wraz z dalszymi odsetkami.



Termin wypowiedzenia wszystkich przedmiotowych umów kredytowych wynosi 30 dni od daty doręczenia wypowiedzeń. Równolegle z wypowiedzeniem kredytodawca wezwał do zapłaty zadłużenia.



Browar Czarnków informuje, że w tym momencie dalsze istnienie Spółki jest istotnie zagrożone.

- Konsultowane będą rozwiązania z doradcą restrukturyzacyjnym, wobec już otwartego i prowadzonego przyspieszonego postępowania układowego Spółki. Celem Zarządu będzie zintensyfikowanie rozmów z potencjalnymi inwestorami strategicznymi i rozważenie możliwości uzyskania finansowania w celu utrzymania działalności Spółki - poinformował zarząd.