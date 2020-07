Browar Jana: Piwo poniżej 0,5 proc. to idealne rozwiązanie dla kierowców i rowerzystów

W Polsce najdynamiczniej rozwijającym się segmentem piwa według Nielsena są produkty bezalkoholowe - zarówno te stricte pozbawione alkoholu, czyli 0,0% jak i te, które posiadają poniżej 0,5% objętości alkoholu. Ich udział rynkowy może w tym roku przekroczyć w Polsce nawet miliard złotych.

- Obydwa rodzaje piw w nomenklaturze piwnej możemy nazywać bezalkoholowym, różnią się tylko metodą produkcji, a w zasadzie metodą dezalkoholizacji. Piwo bezalkoholowe poniżej 0,5 % obj., w naszym browarze powstaje jak każde standardowe piwo. Mamy tu więc pełny proces od śrutowania, zacierania, filtracji, warzenia do fermentacji. Z tą różnicą, że przy piwie bezalkoholowym fermentacja musi być prowadzona przez bardzo wyselekcjonowane szczepy drożdży, które są w stanie "zjeść" tylko określoną ilość cukrów prostych - mówi Adam Jakubowski, dyrektor operacyjny w Rzemieślniczym Browarze Jana z Zawiercia.

- Dodatkowo często taka fermentacja musi być przerwana w odpowiednim momencie, aby zapobiec dalszemu przetwarzaniu cukrów na alkohol. Aby uzyskać piwo bezalkoholowe w browarze rzemieślniczym, już na etapie zacierania wprowadza się zmiany, w taki sposób, aby skrobia uległa rozpadowi do głównie złożonych węglowodanów jak np. maltotrioza, czy maltodekstryna – dodaje.

Piwo z browaru rzemieślniczego ma zazwyczaj poniżej 0,5% alkoholu, a nie 0,0%. Dlaczego tak się dzieje? - Dealkoholizacja jest procesem niezwykle złożonym, polegającym w dużym uproszczeniu na destylacji alkoholu przy jednoczesnym płukaniu gazu osłonowego i zawracaniu aromatów, ulatujacych podczas tego procesu z powrotem do piwa. Główną barierą dla browaru rzemieślniczego jest koszt samej technologii, na którą stać tak naprawdę tylko największe koncerny. Dodatkowym mankamentem jest aspekt prawny. Produktem ubocznym w/w procesu jest stosunkowo czysty alkohol etylowy, który objęty jest inną akcyzą niż piwo. Co za tym idzie wymaga spełnienia szeregu obowiązków prawnych związanych z produkcją i wprowadzeniem uzyskanego w ten sposób alkoholu do obrotu – tłumaczy Adam Jakubowski.