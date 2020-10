Browar Jana: znak „piwo kraftowe” na etykietach może wprowadzać konsumentów w błąd

Bar Koszyki dołączył do Tankovnych Pilsner Urquell

Próba zdefiniowania „rzemieślniczości” lub zamiennie stosowanej w nazewnictwie „kraftowości” piwa, choć ideologicznie i świadomościowo jest w Polsce bardzo potrzebna, to jej ostatni wydźwięk medialny budzi zastrzeżenia, zarówno środowiska samych browarów rzemieślniczych, jak i środowiska osób zaangażowanych w propagowanie piwnej rewolucji w Polsce.

- Przedstawiony opinii publicznej graficzny znak „piwo kraftowe” wraz ze swoją komunikacją sugeruje, że tylko piwo sygnowane tym znakiem jest piwem rzemieślniczym, a nie np. koncernowym. Świadczą o tym nagłówki komunikatów prasowych, które pojawiły się ostatnimi dniami na portalach informacyjnych oraz branżowych – informuje Browar Jana.

- O ile idea przekazania klientom detalicznym odpowiedniej wiedzy, która pozwoli im świadomie odróżniać piwo prawdziwie rzemieślnicze od tzw. „farbowanych lisów”, które swoimi etykietami i komunikacją udają rzemiosło, w rzeczywistości będąc piwami koncernowymi, jest z punktu widzenia piwnej rewolucji niezwykle ważna. Niestety zaprezentowana przez PSBR forma komunikatu uderza w grupę ponad 300 browarów rzemieślniczych, kontraktowych oraz restauracyjnych, które nie są zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Browarów Rzemieślniczych (PSBR) – czytamy w informacji przesłanej przez spółkę.

Spółka podkreśla, że komunikaty medialne mówiące o tym, że widząc na etykiecie piwnej znak „piwa kraftowego”, unikniemy wpadki i nie sięgniemy po piwo koncernowe, mają bardzo pejoratywny wydźwięk kosztem browarów niezaangażowanych w tę zrzeszającą 32 browary organizację.

- Jest to o tyle istotne, gdyż na polskim rynku już od kilku lat z sukcesem funkcjonuje m.in. znak „Polskie Piwo Rzemieślnicze”(PPRZ) – sygnowany przez Rzemieślniczy Browar Jana oraz współpracujące z nim browary kontraktowe. Co więcej, ta forma uzyskania i posługiwania się znakiem, którym od kilku lat wyróżnione są piwa kraftowe, nie wymaga żadnych opłat i składek członkowskich. Po weryfikacji produktu i browaru, która odbywa się m.in. na podstawie używanych do produkcji piwa surowców oraz znajomości sztuki warzenia, dany browar rzemieślniczy ma możliwość sygnowania swojego piwa znakiem „Polskie Piwo Rzemieślnicze”. Aktualnie symbolem „PPRZ” poza pomysłodawcą idei - Browarem Jana posługują się takie polskie browary jak: Golem, Karuzela, Browincja, Bespoke czy Brodacz – podkreśla Browar Jana.