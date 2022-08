Browar Koszalin znika po 150 latach. Van Pur zamyka biznes i zwalnia pracowników

Po 150 latach działalności browar w Koszalinie zostanie zamknięty – poinformował portal lokalny gp24.pl. W ciągu miesiąca ok. 80 pracowników straci pracę.

Piwo Brok w supermarkecie w Belgradzie latem 2021 roku/ fot. Shutterstock

Browar Koszalin znika po 150 latach

„Morska bryza i tradycja warzelnicza koszalińskiego browaru to sekret bursztynowego piwa Brok. Występuje w wersji Premium, która spotyka się z uznaniem na całym świecie oraz wersjach regionalnych dostępnych w północno-zachodniej części polskiego wybrzeża” – tak o piwie pisze producent, firma Van Pur.

Do tej spółki browar należy od 13 lat. W 2009 roku browar został przejęty od firmy Royal Unibrew, bo już wtedy miał zostać zamknięty. Wszystko wskazuje na to, że tym razem to koniec działalności browaru.

Van Pur o zamknięciu browaru Brok w Koszalinie

- Niestety, duże ograniczenia, jakie wiążą się ze specyfiką produkcji w zabytkowym budynku, a takim jest browar w Koszalinie, związane z brakiem możliwości rozbudowy hal, modernizowania i inwestowania w kolejne maszyny oraz nowoczesne technologie, jak również stale rosnące ceny gazu i prądu oraz ogólne warunki koniunkturalne, w tym eksportowe, sprawiają, że dalsze prowadzenie działalności w tym miejscu, pomimo podjętych przez naszą spółkę starań, jest nieopłacalne - wyjaśnia w imieniu zarządu Krzysztof Kouyoumdjian z biura prasowego Van Pura w korespondencji z gp24.pl.

Van Pur zamyka browar, bo nie jest w stanie go zmodernizować i prowadzić produkcji.

- Naszym celem jest jednak, by unikalne, zabytkowe budynki browaru z 1874 roku, mogły jednak, choć w innej formie, nadal jak najlepiej funkcjonować w miejskiej tkance Koszalina – przekazały władze spółki portalowi. Tyle, że nie do końca wiadomo, co to oznacza.

Pracownicy Browaru Koszalin rozczarowani zamknięciem zakładu

- Szkoda tylko, że nawet nie próbowano tego sprzedać. Woleli nas zamknąć. Wielki żal - mówią portalowi gp24.pl anonimowo pracownicy browaru w Koszalinie. - O likwidacji poinformowano nas w piątek. Ludzie się martwią – dodają.

- Pracownicy browaru zostali już przez nas poinformowani o etapach procedury zamykania produkcji w tym zakładzie. Otrzymali propozycję warunków zakończenia współpracy, obejmującą m.in. dodatkowe wynagrodzenie dla osób, które będą czynnie pracowały w browarze do momentu jego zamknięcia. W tym trudnym momencie zapewniamy, że pozostajemy do ich dyspozycji. Planujemy, że zakończenie produkcji nastąpi na przełomie września i października. Proces ten został przez nas precyzyjnie podzielony na etapy. Współpracujemy w tym zakresie zarówno z władzami miejskimi, jak i Powiatowym Urzędem Pracy oraz agencjami pracy. Przy podejmowaniu decyzji o zamknięciu browaru, braliśmy również pod uwagę liczne wnioski mieszkańców Koszalina, którzy przez lata zwracali nam uwagę na uciążliwości związane z hałasem dobiegającym z zakładu – mówią władze Van Pura.