Browar Kraftwerk w ramach wsparcia dla muzyków uwarzył piwo dla zespołu Farben Lehre

Trunek według specjalnej receptury uwarzą piwowarzy z browaru rzemieślniczego Kraftwerk, którzy po raz kolejny połączą miłość do piwa rzemieślniczego z miłością do muzyki. Jak do tej pory uwarzyli swoje piwa dla Rahima z Pokahontaz oraz Oberschlesien.

- Prywatnie jestem fanem Farben Lehre. Słuchając ich płyt czy oglądając koncerty, to ja dostawałem od nich potężną porcję energii do życia. Teraz sam chciałem się im odwdzięczyć i w jakimś, może niewielkim stopniu pomóc. Z uwagi na sytuację, w której się znaleźliśmy w obecnej chwili, czyli kompletnym zamknięciu lokali gastronomicznych i klubów wiele się zmieniło. Praktycznie z dnia na dzień musieliśmy zmienić nasze życie i przyzwyczajenia. Wiele podmiotów musiało ograniczyć swoją działalność, w tym również zespoły muzyczne. Uważam, że muzyka, gastronomia i takie napoje jak piwo właśnie to naczynia połączone. W momencie, gdy wszystkie kluby zostały zamknięte, nie tylko ich właściciele pozostali bez środków do życia. Dotyczy to również w dużej mierze muzyków, których lubimy i się z nimi utożsamiamy. Biorąc pod uwagę moją miłość i do muzyki, i do piwa rzemieślniczego wpadłem więc na pomysł, żeby znów je połączyć, tym razem z zespołem mej młodości i uruchomić specjalną akcję: #WspieramyPolskąMuzykę - mówi Mateusz Bortel, współwłaściciel i dyrektor handlowy Browaru Kraftwerk.

- Muzycy z Farben Lehre, tak jak i my, kochają to, co robią. Oddają temu każdą wolną chwilę. Oni kreują gusta muzyczne, a my smakowe. Udało mi się zarazić tym pomysłem Wojtka, założyciela oraz wokalistę zespołu i po ustaleniu wszystkich szczegółów zaczynamy warzyć dwa wspólna piwa, które trafią do sklepów w połowie maja. W tym trudnym czasie chcemy im pomóc, dlatego chętnie podzielimy się częścią zysku ze sprzedaży wspólnego piwa - dodaje.

Piwa na pewno zaspokoją gusta smakowe tradycyjnych piwoszy, jak i tych kochających piwną rewolucję, która w naszym kraju zaczęła się kilka lat temu i trwa w najlepsze.

– Po konsultacjach dotyczących całego projektu postanowiliśmy uwarzyć dwa piwa, które będą sygnowane marką zespołu Farben Lehre. Jedno z nich to jasne piwo typu Pils. Uwarzone zgodnie z niemieckim prawem czystości, w smaku słodowe, z intensywną czeską goryczką. W aromacie królować będzie najlepszy czeski chmiel, idealnie nadający się do tego stylu - Saaz. Drugie z nich również będzie piwem jasnym. Będzie to rewolucyjne piwo India Pale Ale, w aromacie bardzo grejpfrutowe, cytrusowe. Bardzo wyraziście będzie czuć najlepsze, świeże amerykańskie chmiele, które niedawno właśnie do nas dotarły. Goryczka będzie intensywna lecz bardzo krótka – zdradza Paweł Solik, prezes Browaru Kraftwerk oraz jego główny piwowar.