Browar Kraftwerk wspiera branżę muzyczną, uwarzy piwo dla kolejnego zespołu

- Prywatnie jestem fanem The Analogs i projektu Piguła Original. Jako stały bywalec sal koncertowych i miłośnik cięższych brzmień zawsze dostawałem od muzyki potężną porcję energii do życia. Teraz sam chciałem się odwdzięczyć i w jakimś, może niewielkim stopniu pomóc. Z uwagi na sytuację, w której się znaleźliśmy w obecnej chwili, czyli de facto ponownym kompletnym zamknięciu lokali gastronomicznych i klubów wiele się zmieniło. Praktycznie z dnia na dzień musieliśmy zmienić nasze życie i przyzwyczajenia. Na chwilę wstaliśmy mając nadzieję, że wszystko wróci do normy jednak na próżno. Znowu musimy sobie pomagać, by przetrwać ten trudny czas - mówi Mateusz Bortel, współwłaściciel i dyrektor handlowy Browaru Kraftwerk.

- Uważam, że muzyka, gastronomia i takie napoje jak piwo właśnie, to naczynia połączone. W momencie, gdy wszystkie kluby zostały zamknięte, nie tylko ich właściciele pozostali bez środków do życia. Dotyczy to również w dużej mierze muzyków, których lubimy i się z nimi utożsamiamy. Biorąc pod uwagę moją miłość i do muzyki, i do piwa rzemieślniczego wpadłem więc na pomysł, żeby znów je połączyć, tym razem z zespołem mej młodości i dołożyć kolejną cegiełkę do specjalnej akcji: #WspieramyPolskąMuzykę. Tym bardziej, że akcja z Farben Lehre była bardzo dobrym pomysłem, zarówno dla nas, jak i dla zespołu - dodaje.

- Z uwagi na fakt, iż od kilku lat większość zespołu stroni od alkoholu postanowiliśmy wspólnie zrobić coś na przekór, czyli uwarzyć trzy piwa bezalkoholowe nawiązujące do płyt zespołu. W tym trudnym czasie chcemy im pomóc, dlatego chętnie podzielimy się częścią zysku ze sprzedaży wspólnego piwa – mówi też Mateusz Bortel.

Paweł Solik, prezes Browaru Kraftwerk oraz jego główny piwowar, dodaje, że po konsultacjach dotyczących całego projektu Browar Kraftwer postanowił uwarzyć trzy piwa bezalkoholowe, które będą sygnowane marką zespołu The Analogs. Jedno z nich to piwo bezalkoholowe pszeniczne w stylu IPA, a dwa to piwa owocowe – z dodatkiem niedosładzanego soku NFC z limonek oraz z wiśni.

Piwo już trafiło do dystrybucji, a Mateusz Bortel mówi, że całą akcję wspiera polski oddział InterMarche, który promował piwo Farben Lehre, a teraz do ich sklepów trafił specjalny Music Box, który nawiązuje do legendarnej trasy Punky Reggae Live, którą stworzył Wojciech Wojda. Zaprosił również do nich The Analogs.

Swoje piwo mają takie gwiazdy scen muzycznych jak AC/DC, Iron Maiden czy Kiss. W Polsce swoich piw dorobili się m.in. Oberschlesien, Nocny Kochanek, Paktofonika czy też ostatnio Farben Lehre. Browar Kraftwerk jak do tej pory uwarzył swoje piwa m.in. dla zespołu Pokahontaz czy Farben Lehre.

Browar Kraftwerk to rzemieślniczy browar, który założony został w połowie 2014 roku i działał jako browar kontraktowy, ale od 2018 roku warzy już piwa we własnym zakładzie w Rzuchowie (woj. Śląskie).