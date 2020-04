Browar Okocim z Brzeska obchodzi 175 urodziny, w ciągu ostatnich 20 lat zainwestował 550 mln zł

- W tym roku obchodzimy jubileusz 175-lecia działalności Browaru Okocim. Z dumą mogę podkreślić, iż nasi pracownicy podtrzymują tradycje wielu pokoleń, by warzyć najwyższej jakości piwo. W swoją pracę wkładają nie tylko wiedzę, doświadczenie i energię, ale również pasję, która jest motorem napędowym wielu zmian i innowacji. Dzięki przynależności do Grupy Carlsberg przeprowadziliśmy szereg inwestycji i modernizacji, opiewających na kwotę ponad 550 milionów złotych. Pozwoliło to nam stać się jednym z najnowocześniejszych i największych browarów w Polsce – mówi Michał Napieracz, dyrektor Browaru Okocim.

- Inwestycje, które poczyniliśmy na przestrzeni dwóch dekad odzwierciedlają również nasze zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska i dobrostanu lokalnej społeczności. Konsekwentne rokroczne redukcje zużycia wody i energii cieplnej oraz stabilny poziom bezpieczeństwa i inicjatywy prospołeczne to tylko wybrane przykłady, które dowodzą, iż przywiązujemy ogromną wagę do zrównoważonego rozwoju – podkreśla Michał Napieracz.

Historia Browaru Okocim rozpoczęła się 26 kwietnia 1845 roku, gdy Jan Ewangelista Goetz powołał do życia spółkę będącą jego początkiem. Dziś, po 175 latach, nazwa miejscowości Okocim i tutejszego browaru, jest doskonale rozpoznawalna przez Polaków. Pierwsza warka piwa była gotowa już w lutym 1846 roku i liczyła kilkadziesiąt wiader (jedno wiadro to 60 litrów).

Pod opieką rodu Goetzów, Browar Okocim prężnie się rozwijał, silnie wpływając na sytuację regionu. Rodzina Goetzów stała się integralną częścią społeczeństwa polskiego, włączając się w inicjatywy społeczne, oświatowe i kulturalne na terenie Brzeska i Okocimia, tworząc m.in. w 1878 roku jedną z pierwszych w Polsce „kas wsparcia i chorych”, fundując wiele gmachów użyteczności publicznej takich jak: szkoły, kościół, plebanię, salę teatralną, etc. Goetzowie wspierali również ważne inicjatywy w regionie, m.in. budowę teatru im. Słowackiego, pomnika Adama Mickiewicza na krakowskim Rynku oraz wykupienie Wawelu z rąk Austriaków.

Pod zarządem potomków założyciela browar stał się jednym z pięciu największych producentów piwa w Cesarstwie Austro-Węgierskim. W czasie II wojny światowej został przejęty przez okupantów, zaś po jej zakończeniu, dzięki pracownikom udało się sprowadzić wywiezione z browaru maszyny i urządzenia, i jeszcze w tym samym roku rozpocząć warzenie piwa. W 1945 roku browar został upaństwowiony.