Browar Pilsweizer rusza z największą w historii modernizacją

Browar Pilsweizer rozpoczyna największą w swojej historii modernizację, obejmującą zarówno sam zakład, jak i park maszynowy oraz cały budynek, w którym mieści się browar. Modernizacja linii produkcyjnej zwiększy moce wytwórcze browaru i pozwoli firmie produkować potencjalnie 100 tys. hektolitrów piwa rocznie.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 17-11-2021, 10:49

Modernizacja Browaru Pilsweizer pozwoli firmie produkować potencjalnie 100 tys. hektolitrów piwa rocznie; fot. mat. pras.

Browar Pilsweizer zwiększy moce produkcyjne

Całość prac modernizacyjnych zaplanowana jest do wiosny 2022 roku. Obejmą one park maszynowy, w tym m.in. linię rozlewniczą do butelek i kegów, jak również cały budynek, w którym mieści się browar. Dzięki modernizacji linii produkcyjnej moce wytwórcze browaru wzrosną do 12 tys. butelek na godzinę, co pozwoli firmie przymierzyć się do produkcji 100 tys. hektolitrów piwa rocznie.

– To największa taka inwestycja w najnowszej historii browaru od kiedy stałem się w 2005 roku jego współwłaścicielem - mówi Andrej Chovanec, Dyrektor Marketingu i Członek Zarządu Browaru Pilsweizer S.A.

Browar Pilsweizer: Etapy modernizacji

Prace będę przebiegały kilkuetapowo. Zainstalowanie nowych maszyn (m.in.depaletyzator, rozlewaczka, płuczka, etykietarka, kartoniarka) i połączenie ich taśmami, jak i samo zakończenie remontu hal produkcyjnych zaplanowane jest do końca bieżącego roku. Dalsze prace, w tym np. montaż nowego pasteryzatora tunelowego, potrwają do końca marca 2022 r.

- Nasz browar ma grubo ponad 200 lat tradycji, ale zaplanowana na najbliższe 5 miesięcy modernizacja przenosi nas jednocześnie do najwyższej ligi jeśli chodzi o automatyzację produkcji. Nowe linie produkcyjne zwiększą wydajność firmy do 12 tys. butelek na godzinę. Bez problemu będziemy mogli „atakować“ poziom 100 tys. hektolitrów piwa wytwarzanego rocznie – dodaje Andrej Chovanec - Ponadto z nową rozlewaczką i myjką do kegów będziemy w stanie produkować dużo więcej piwa dla naszych kontrahentów w kanale HoReCa, w jeszcze lepszej jakości niż do do tej pory.

Browar Pilsweizer: Historia

Browar Pilsweizer jest kontynuatorem tradycji założonego w 1804 r. w Siołkowej browaru, który dynamicznie zaczął się rozwijać po przejęciu go w 1887 r. przez czeskiego piwowara Franciszka Paschka.

W 2005 r. Browar Grybów w Siołkowej został kupiony przez Ivana i Andreja Chovanców, którzy, podobnie jak ponad 100 lat temu Paschek, zajęli się jego rozwojem i rozpoczęli produkcję piwa pod marką Pilsweizer, a następnie Pilsvar.

Browar Pilsweizer jest najstarszym browarem regionalnym w Małopolsce i na Podkarpaciu